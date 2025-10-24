Stranger Things: Το μεγάλο φινάλε θα προβληθεί ταυτόχρονα στο Netflix και τους κινηματογράφους. Επικό

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Netflix

Το φινάλε του Strangers Things πλησιάζει και η προσοχή είναι ήδη στραμμένη στην πιο επική σειρά του Netflix. Μετά από μία τηλεοπτική αιωνιότητα - εντάξει τρία χρόνια- η πέμπτη σεζόν θα επιστρέψει στις 26 Νοεμβρίου, αλλά θα χωριστεί σε τρία μέρη. Κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην πλατφόρμα. Το δεύτερο μέρος θα γίνει διαθέσιμο τα Χριστούγεννα και το μεγάλο φινάλε θα προβληθεί την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Θα μείνουμε όμως στο φινάλε. Όπως έχει γίνει γνωστό, θα έχει διάρκεια 2 ωρών και θα έχει τον τίτλο The Rightside Up. Το Variety όμως, πρόσθεσε μία ακόμη πληροφορία, η οποία προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Λέγεται πως το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί ταυτόχρονα και στους κινηματογράφους και στο Netflix, δηλαδή την 31 Δεκεμβρίου, και θα μπορεί κανείς να το δει στις αίθουσες μέχρι και την 1η Ιανουαρίου.

The series finale of ‘STRANGER THINGS’ will actually be released in theaters.



• Will happen on New Year’s Eve, same day as the Netflix release



• Previously no plans to release in theaters but talks have evolved



(Source: https://t.co/qLxd9AbrEA) pic.twitter.com/MckHxdx76t — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 21, 2025

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα επεισόδιο σειράς του Netflix θα προβληθεί ταυτόχρονα και στη μεγάλη οθόνη. Σε πρόσφατο αφιέρωμα του Variety για την παραγωγή της τελευταίας σεζόν, οι δημιουργοί της σειράς, Ματ και Ρος Ντάφερ, είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να δουν το φινάλε σε μορφή ταινίας ταυτόχρονα με την κυκλοφορία του στο Netflix την παραμονή Πρωτοχρονιάς.

«Οι θεατές δεν έχουν πλήρη εικόνα για τον χρόνο και την προσπάθεια που δαπανάται σε ήχο και εικόνα, και συχνά το βλέπουν σε μειωμένη ποιότητα», δήλωσε ο Ματ και συνέχισε ο Ρος: «Πάνω απ’ όλα, πρόκειται για την εμπειρία να το ζήσεις ταυτόχρονα με άλλους θαυμαστές. Θα ήταν απίστευτο. Οι θαυμαστές θα μπορούσαν να είναι εκεί μαζί με άλλους και να το ζήσουν σαν μια κοινή εμπειρία - θα ήταν μοναδικό.»

Παρά το γεγονός ότι μία από τις βασικές αρχές του Netflix ήταν να προβάλλει το πρωτότυπο περιεχόμενο μόνο στο streaming, η εταιρεία έχει κατά καιρούς κυκλοφορήσει ταινίες της στους κινηματογράφους. Η Γκρέτα Γκέργουιγκ, για παράδειγμα, εξασφάλισε μια προβολή IMAX για την επερχόμενη ταινία της “Narnia”. Επίσης, οι υποψήφιες για βραβεία ταινίες του Netflix, όπως φέτος οι “Frankenstein”, “Jay Kelly” και “A House of Dynamite”, κάνουν πρώτα πρεμιέρα σε περιορισμένο αριθμό κινηματογράφων για να πληρούν τις προϋποθέσεις για τα Όσκαρ, πριν κυκλοφορήσουν στο Netflix.

Υπενθυμίζεται πως όταν ερωτήθηκε για το φινάλε του “Stranger Things” τον Σεπτέμβριο, η επικεφαλής περιεχομένου του Netflix, Μπέλα Μπατζάρια, είχε αρχικά απορρίψει την ιδέα της κινηματογραφικής προβολής. «Πολλοί, πάρα πολλοί, έχουν παρακολουθήσει τη σειρά στο Netflix. Δεν έχει υπάρξει έλλειψη συζήτησης, κοινότητας ή φαντασίας. Η κυκλοφορία στο Netflix δίνει στους θαυμαστές ακριβώς αυτό που θέλουν».

Να όμως που τα σχέδια άλλαξαν. Από την άλλη, δεν έχει αναφερθεί αν η προβολή στους κινηματογράφους αφορά μόνο την Αμερική ή και την Ευρώπη. Πολλοί θα θέλαμε πάντως να δούμε σε μία αίθουσα το πολυαναμενόμενο τέλος της πιο επιτυχημένης σειράς του Netflix.