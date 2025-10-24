Ο Τζόνι επιστρέφει στο Χόλιγουντ σε μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή - Θα είναι ο Σκρουτζ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol»

Ποιος περιμένει μέχρι του χρόνου;

Σε μία ακόμη τολμηρή κίνηση, μετά τη συγχώνευση με τη Skydance, προχωρά η Paramount, η οποία βρίσκεται σε τελικές διαπραγματεύσεις με τον Τζόνι Ντεπ για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol». Τρίβουμε ήδη τα χέρια μας. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τι Γουέστ, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Νάθανιελ Χάλπερν. Μάλιστα, η ταινία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου 2026, όπως γράφει το Deadline.

Η κλασική ιστορία του Τσαρλς Ντίκενς αφηγείται την ιστορία ενός ηλικιωμένου φιλάργυρου, του Έμπενίζερ Σκρουτζ, ο οποίος δέχεται την επίσκεψη του φαντάσματος του πρώην συνεταίρου του και των τριών πνευμάτων των Χριστουγέννων - του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Η νέα αυτή εκδοχή θα είναι η δεύτερη κινηματογραφική μεταφορά της χρονιάς, μετά το αντίστοιχο πρότζεκτ της Warner Bros., που βρίσκεται στα σκαριά με τον Ρόμπερτ Έγκερς στη σκηνοθεσία και τον Γουίλεμ Νταφόε στον ρόλο του Σκρουτζ. Το «Ebenezer: A Christmas Carol» υπόσχεται να αποτελέσει μία σκοτεινή, συναρπαστική ιστορία φαντασμάτων.

Ο Τζόνι Ντεπ στον ρόλο του Σκρουτζ

Αυτός είναι αναμφίβολα ένας ρόλος που ταιριάζει γάντι στον Τζόνι Ντεπ, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε εκκεντρικούς ρόλους. Ο ηθοποιός ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα της ταινίας Day Drinker της Lionsgate, όπου συμπρωταγωνιστεί με την Πενέλοπε Κρουζ.

Όσο για τον Τι Γουέστ, που καθιερώθηκε ως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα του σύγχρονου κινηματογραφικού τρόμου, χάρη στην τριλογία της A24 που ξεκίνησε με το X, συνεχίστηκε την ίδια χρονιά με το Pearl και ολοκληρώθηκε πέρυσι με το MaXXXine. Με το «Ebenezer: A Christmas Carol», ο σκηνοθέτης κάνει το πέρασμά του σε μια μεγάλη στούντιο-παραγωγή, φέρνοντας τη χαρακτηριστική του ατμόσφαιρα και οπτική σε μια από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ιστορίες όλων των εποχών.