Αθήνα: Οι τοπ 10 περιοχές με διαθεσιμότητα νεόδμητων και τα ακίνητα που μένουν στα αζήτητα

Απλησίαστες έχουν γίνει για τον μέσο πολίτη οι νεόδμητες κατοικίες. Όπως και προ ημερών αναφέραμε, παρουσιάζοντας την ανάλυση της Prosperty στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, στις περιοχές που καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό νεόδμητων κατοικιών την περίοδο 2020–2025, οι τιμές έχουν ξεπεράσει τα όρια στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί η πλειοψηφία του κόσμου, με το top 10 των «αλμυρών» περιοχών να βρίσκεται κυρίως στα Νότια Προάστια.

Όπως αναφέρθηκε, σε στοκ των 131.000 ακινήτων, η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώθηκε στις 387.000 ευρώ ή 2.756 ευρώ/τ.μ., όταν στις 28.700 πραγματικές μεταβιβάσεις της ίδιας χρονιάς η μέση τιμή πώλησης δεν ξεπέρασε τις 105.000 ευρώ ή 1.329 ευρώ/τ.μ..

Η απόκτηση νεόδμητης κατοικίας για τον μέσο Έλληνα έχει πλέον καταστεί απαγορευτική. Οι τιμές έχουν εκτιναχθεί, με τα περισσότερα νεόδμητα διαμερίσματα να εντοπίζονται σε Γλυφάδα, Βούλα, Άλιμο, Παλαιό Φάληρο, Μαρούσι, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Άγιο Δημήτριο, Χαλάνδρι και Νέα Σμύρνη, όπου το κόστος κυμαίνεται από 3.604 έως 6.398 ευρώ/τ.μ., σύμφωνα πάντα με την ανάλυση της Prosperty.

