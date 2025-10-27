Πώς έμπλεξε η Γκουέν Στεφάνι με εκκλησιαστικό A.I.

Από τους No Doubt στις A.I προσευχές. Η παράξενη στροφή της Γκουέν Στεφάνι

Κάθε μέρα, τα περισσότερα ραδιόφωνα, κυρίως αυτά με τις playlist, παίζουν τραγούδια που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μέσα στη δεκαετία του `90, ορισμένα στα 80s και κάποια λίγα, το 2001-02, το πολύ ως το 2005. Η νοσταλγία, αυτή η εμμονή με το παρελθόν, στα όρια του ψυχικού πόνου για μια εποχή που δεν υπάρχει πια, πουλάει πολύ. Ένα αγαπημένο τραγούδι των ραδιοφωνικών playlist είναι το "Don't Speak" των No Doubt, μια τραγική ροκ μπαλάντα, για ένα πρώην ζευγάρι που παρακολουθεί τον αφανισμό του έρωτα τους, βουβό.

Η Γκουέν Στεφάνι, υπήρξε μια περσόνα για τα εναλλακτικά κορίτσια της εποχής εκείνης (τέλη 90ς - αρχές 00ς), με ορισμένες αμφιλεγόμενες στιγμές (η εμπορική εκμετάλλευση της ιαπωνικής κουλτούρας με τα "harajuku girls") το ερμηνεύει υπέροχα. Το έχει ζήσει άλλωστε, καθώς οι στίχοι του "Don't Speak" είναι η εξιστόρηση του χωρισμού της από τον Tony Canal, τον μπασίστα της μπάντας. Ήταν επτά χρόνια μαζί.

