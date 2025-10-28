Μπριζίτ Μακρόν: 10 άτομα κατηγορούνται για σεξιστικό cyberbullying κατά της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας σε δίκη στο Παρίσι

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες και η ετυμηγορία είναι πιθανό να εκδοθεί αργότερα

Δέκα άτομα παραπέμφθηκαν σε δίκη στο Παρίσι πριν λίγες ώρες, κατηγορούμενοι για διαδικτυακή παρενόχληση της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν. Αυτή είναι η «τελευταία φάση» της νομικής διαμάχης που έχει ξεκινήσει και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά του ψευδούς ισχυρισμού ότι η Μπριζίτ είναι άνδρας, ονόματι Ζαν-Μισέλ Τρονιέ.

Υπενθυμίζουμε ότι η δίκη έρχεται τρεις μήνες αφότου ο Μακρόν και η σύζυγός του κατέθεσαν αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση με 22 κατηγορίες, στην πολιτεία Ντέλαγουερ των ΗΠΑ, εναντίον της podcaster Κάντες Όουενς η οποία είχε διαδώσει τη «φήμη» ότι η Μπριζίτ Μακρόν θα μπορούσε να είναι άνδρας. Στην αγωγή, επιτέθηκαν σε αυτό που χαρακτήρισαν ως «επαληθεύσιμα ψεύδη και καταστροφικά ψέματα». Επίσης, η αμερικανική αγωγή ανέφερε ότι τα στοιχεία διέψευσαν σαφώς αυτήν την «αφήγηση», η οποία είχε γίνει «μια εκστρατεία παγκόσμιας ταπείνωσης» και «αδυσώπητου εκφοβισμού σε παγκόσμια κλίμακα».

Η γαλλική δίκη για διαδικτυακή παρενόχληση της Μπριζίτ Μακρόν, είναι ξεχωριστή από την αμερικανική δικαστική διαδικασία και σχετίζεται με μια νομική καταγγελία που υπέβαλε η Μπριζίτ Μακρόν το 2024. Δέκα κατηγορούμενοι - οκτώ άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 41 έως 60 ετών - δικάστηκαν στο ποινικό δικαστήριο του Παρισιού, κατηγορούμενοι για διαδικτυακή παρενόχληση που είχε ως στόχο την Μπριζίτ Μακρόν. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αρνούνται κάθε αδίκημα, έχουν κατηγορηθεί ότι έκαναν πολλά κακόβουλα σχόλια σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, εξισώνοντας μάλιστα τη διαφορά ηλικίας της με τον σύζυγό της με «παιδεραστία. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες και η ετυμηγορία είναι πιθανό να εκδοθεί αργότερα.

