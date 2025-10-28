LIFE NOW

Η Amazon καταργεί 14.000 θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο

28 Οκτωβρίου 2025

Η Amazon καταργεί 14.000 θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο
Την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας ανακοίνωσε σήμερα η Amazon, χωρίς η διοίκηση της εταιρείας να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το ποιοι τομείς και ποιες γεωγραφικές περιοχές θα επηρεαστούν από τις περικοπές.

«Οι μειώσεις που ανακοινώνουμε σήμερα αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών μας να γίνουμε ακόμη πιο ισχυροί περιορίζοντας περαιτέρω τη γραφειοκρατία, αφαιρώντας επίπεδα διοίκησης και ανακατανέμοντας τους πόρους», ανέφερε η Μπεθ Γκαλέτι, αντιπρόεδρος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού και τεχνολογίας, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Amazon.

