Ιράν: Την ανάγκασαν να παντρευτεί όταν ήταν 12 ετών και σκότωσε τον κακοποιητικό σύζυγό της. Θα την κρεμάσουν, αν δεν δώσει 90.000 ευρώ

Η ιστορία της Γκόλι Κουχκάν είναι μία μόνο εικόνα της σκληρής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο Ιράν

Η Γκόλι Κουχκάν (Goli Kouhkan), ένα 25χρονο κορίτσι από τη μειονότητα των Μπαλούχων του Ιράν, αντιμετωπίζει επικείμενη εκτέλεση αφού καταδικάστηκε για τη βοήθεια στη δολοφονία του κακοποιητικού συζύγου της. Η μόνη της ελπίδα επιβίωσης είναι να συγκεντρώσει περίπου 10 δισεκατομμύρια τόμαν (περίπου 80.000 λίρες) σε «αιματηρά χρήματα» μέχρι τον Δεκέμβριο. Και αυτή είναι μία μόνο εικόνα της σκληρής πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο Ιράν.

Η Γκόλι Κουχκάν βρίσκεται στην πτέρυγα των μελλοθανάτων στις κεντρικές φυλακές Γκοργκάν στο βόρειο Ιράν τα τελευταία επτά χρόνια. Όταν συνελήφθη για τον θάνατο του συζύγου της τον Μάιο του 2018 ήταν 17 ετών και καταδικάστηκε σε qisas, δηλαδή «αντίποινα σε είδος» για συμμετοχή στη δολοφονία.

Χρόνια κακοποίησης που οδήγησαν στην πτέρυγα των μελλοθάνατων

Η Γκόλι Κουχκάν παντρεύτηκε σε ηλικία 12 ετών τον ξαδερφό της χωρίς τη συγκατάθεσή της, σε μια αγροτική περιοχή του Ιράν. Έμεινε έγκυος στα 13 της. Ακολούθησαν χρόνια κακοποίησης, σύμφωνα με αναφορές, συμπεριλαμβανομένης σωματικής βίας και απειλών. Την ημέρα που αναφέρθηκε, όταν ο σύζυγός της φέρεται να χτυπούσε τον πεντάχρονο γιο τους, η Γκόλι Κουχκάν κάλεσε έναν ξάδερφό της για βοήθεια. Μετά από έναν καβγά, ο σύζυγος πέθανε. (Συνελήφθη σε ηλικία 18 ετών και έχει περάσει επτά χρόνια στην πτέρυγα των μελλοθανάτων στις φυλακές Gorgan).

Σύμφωνα με το ιρανικό δίκαιο, η δολοφονία τιμωρείται με qisas (ανταπόδοση σε είδος), ένα σύστημα που βασίζεται στις παραδοσιακές ερμηνείες της δικαιοσύνης. Ωστόσο, ο νόμος επιτρέπει στην οικογένεια του θύματος να χαρίσει τη ζωή του καταδικασθέντος αποδεχόμενη diyeh (χρήματα αίματος). Στην περίπτωση της Γκόλι Κουχκάν, φέρεται να έγινε διαπραγμάτευση με την οικογένεια του συζύγου της, αλλά η διαδικασία έχει κολλήσει. Η προθεσμία πληρωμής πλησιάζει γρήγορα και το απαιτούμενο εφάπαξ ποσό παραμένει ένα σχεδόν ανυπέρβλητο εμπόδιο για την οικογένεια της Γκόλι Κουχκάν, η οποία έχει περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Αυτή η κατάσταση έχει αφήσει τη ζωή της να κρέμεται σε μια κλωστή.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την οικογένεια του θύματος: Θα χαρίσουν τη ζωή στην Κουχκάν και θα την αφήσουν ελεύθερη με τον όρο ότι θα πληρώσει 10 δισεκατομμύρια τόμαν και θα εγκαταλείψει την πόλη Gorgan. Είναι απίθανο να της επιτραπεί να επικοινωνήσει με τον γιο της, τώρα 11 ετών, ο οποίος μεγαλώνει από τους παππούδες του από την πλευρά του πατέρα του.

Το Ιράν εκτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό γυναικών παγκοσμίως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία. Το 2024, τουλάχιστον 31 γυναίκες εκτελέστηκαν για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά, φόνους και αδικήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια στο Ιράν, ο υψηλότερος αριθμός καταγεγραμμένων εκτελέσεων γυναικών εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια. Τουλάχιστον 30 γυναίκες έχουν εκτελεστεί μέχρι στιγμής το 2025.