Meta: Κερδίζει περίπου 7 δισ. δολάρια ετησίως από fake διαφημίσεις

Η Meta είχε προβλέψει εσωτερικά, στα τέλη του περασμένου έτους, ότι θα αποκόμιζε περίπου το 10% των συνολικών ετήσιων εσόδων της – δηλαδή γύρω στα 16 δισεκατομμύρια δολάρια – από τη διαχείριση διαφημίσεων που σχετίζονται με απάτες και απαγορευμένα προϊόντα, σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας.

Μια σειρά από μέχρι πρότινος αδημοσίευτα έγγραφα, που εξέτασε το πρακτορείο Reuters, δείχνει επίσης ότι ο κολοσσός των κοινωνικών δικτύων, για τουλάχιστον τρία χρόνια, απέτυχε να εντοπίσει και να σταματήσει μια τεράστια ροή διαφημίσεων που εξέθεσαν τα δισεκατομμύρια χρηστών του Facebook, του Instagram και του WhatsApp σε απατηλά ηλεκτρονικά καταστήματα, επενδυτικά σχήματα-απάτες, παράνομα διαδικτυακά καζίνο και την πώληση απαγορευμένων ιατρικών προϊόντων.

Κατά μέσο όρο, όπως σημειώνει ένα έγγραφο του Δεκεμβρίου 2024, η εταιρεία προβάλλει στους χρήστες των πλατφορμών της περίπου 15 δισεκατομμύρια «υψηλού κινδύνου» διαφημίσεις απάτης - δηλαδή διαφημίσεις που φέρουν σαφή σημάδια παραπλάνησης - κάθε μέρα. Η Meta αποκομίζει περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσια έσοδα από αυτήν την κατηγορία διαφημίσεων, σύμφωνα με άλλο εσωτερικό έγγραφο στα τέλη του 2024.

