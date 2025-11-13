Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επιβάλλουν στις γυναίκες να φορούν μπούρκα, αλλιώς δεν θα έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία

Οι Ταλιμπάν επέβαλαν την μπούρκα κατά την πρώτη τους θητεία στην εξουσία τη δεκαετία του 1990. Από την κατάληψη της εξουσίας τον Αύγουστο του 2021, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει επιβάλει πολυάριθμους περιορισμούς, κυρίως στις γυναίκες

Οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν σε γυναίκες ασθενείς, επισκέπτες και ιατρικό προσωπικό που δεν φορούν «σωστά» την μπούρκα να εισέρχονται σε δημόσια νοσοκομεία στο δυτικό Αφγανιστάν. Ο νέος περιορισμός στην ενδυμασία των γυναικών, τέθηκε σε ισχύ στις 5 Νοεμβρίου στη δυτική πόλη Χεράτ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Δηλαδή, οι γυναίκες δεν θα έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη αν δεν φορούν μπούρκα; Όλα δείχνουν πως ναι.

Πάντως, αυτό φαίνεται, επίσης, και στους αρισθμούς. Σύμφωνα με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières – MSF), από τις 5 Νοεμβρίου υπάρχει σημαντική μείωση στις εισαγωγές γυναικών ασθενών στα νοσοκομεία. Όπως αναφέρει ο οργανισμός, οι αριθμοί «σταθεροποιήθηκαν» έκτοτε, ωστόσο πολλές γυναίκες κατάφεραν να επιστρέψουν μόνο αφού απέκτησαν μπούρκα. Παράλληλα, όπως διαβάζουμε στο BBC, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, οργανισμός που υποστηρίζει τις παιδιατρικές υπηρεσίες στο Περιφερειακό Νοσοκομείο της Χεράτ, δήλωσε ότι παρατηρήθηκε μείωση κατά 28% στις εισαγωγές ασθενών των οποίων οι καταστάσεις ήταν επείγουσες κατά τις πρώτες ημέρες της εφαρμογής των νέων μέτρων. Μιλώντας στο BBC, η Σάρα Σατό, υπεύθυνη προγράμματος του οργανισμού στο Αφγανιστάν, είπε ότι μέλη των Ταλιμπάν αρνούνταν την είσοδο σε γυναίκες χωρίς την μπούρκα, αφού στέκονταν στην είσοδο των εγκαταστάσεων.

Οι Ταλιμπάν επέβαλαν την μπούρκα κατά την πρώτη τους θητεία στην εξουσία τη δεκαετία του 1990. Από την κατάληψη της εξουσίας τον Αύγουστο του 2021, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει επιβάλει πολυάριθμους περιορισμούς, κυρίως στις γυναίκες, σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνουν στον ισλαμικό νόμο της Σαρίας. Το 2022, οι Ταλιμπάν εξέδωσαν διάταγμα που διέταζε τις γυναίκες να φορούν δημόσια το ισλαμικό πέπλο που να καλύπτει όλο το πρόσωπο. Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν χαρακτήρισαν στη συνέχεια το διάταγμα ως «συμβουλή» . Από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία, οι Ταλιμπάν έχουν απαγορεύσει στις γυναίκες την πρόσβαση στους περισσότερους χώρους εργασίας και τα πανεπιστήμια, καθώς και στα κορίτσια από τα γυμνάσια και τα λύκεια. Ο ΟΗΕ έχει επανειλημμένα καλέσει τους Ταλιμπάν να τερματίσουν αυτό που περιγράφει ως «απαρτχάιντ των φύλων».

Την περασμένη εβδομάδα, ο ΟΗΕ δήλωσε ότι ανέστειλε τις επιχειρήσεις σε ένα βασικό συνοριακό πέρασμα μεταξύ Αφγανιστάν και Ιράν λόγω περιορισμών στο Αφγανό γυναικείο προσωπικό που εργάζεται στα σύνορα.

