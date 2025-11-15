Τα κουκλάκια Labubu έρχονται στη μεγάλη οθόνη - Η Sony Pictures απέκτησε τα δικαιώματα

Η Sony Pictures απέκτησε τα δικαιώματα προβολής της κινεζικής μάρκας Labubu και ετοιμάζει ταινία μεγάλου μήκους για το παγκόσμιο αυτό φαινόμενο.

Η Sony Pictures έκλεισε συμφωνία για την παραγωγή ταινίας βασισμένης στα δημοφιλή τερατάκια με τα μεγάλα δόντια, τα Labubu, ένα από τα πιο viral φαινόμενα της ποπ κουλτούρας του 2025. Το έργο βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο, χωρίς να έχουν προσληφθεί ηθοποιοί ή παραγωγοί, ενώ η Sony δεν έχει προβεί σε κανένα επίσημο σχόλιο για την πρόοδο της παραγωγής.​

Τα Labubu, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 2015, έγιναν εξαιρετικά δημοφιλή μόνο τους τελευταίους μήνες, αρχικά σε μια μικρή ομάδα θαυμαστών και στη συνέχεια σε ένα ευρύ κοινό που ήθελε να την αποκτήσει. Τα παιχνίδια, από τον κινέζο κατασκευαστή Pop Mart, διατίθενται σε μορφή «τυφλού κουτιού», που σημαίνει ότι ο ακριβής χαρακτήρας που αγοράζει κανείς παραμένει μυστήριο μέχρι να ανοιχτεί το κουτί — μια στρατηγική συσκευασίας που έχει συμβάλει στη διαβολική και ενίοτε έντονα υπερτιμημένη δευτερογενή αγορά του προϊόντος.​

Μια σειρά από διαφημίσεις με διασημότητες, ιδιαίτερα στον χώρο της K-pop, εκτόξευσαν τη μάρκα και την έκαναν γνωστή σε όλους. Η Λίσα των Blackpink δήλωσε ότι το Labubu είναι «το μωρό μου», ενώ ο παίκτης του ΝΒΑ Ντίλον Μπρουκς εθεάθη να φοράει ένα Labubu σε αλυσίδα κατά την άφιξή του σε έναν αγώνα πλέι-οφ.​

getty images

Η ανάπτυξη των χαρακτήρων είναι μια διαδικασία που διαρκεί χρόνια, οπότε η απόκτηση των δικαιωμάτων προβολής του Labubu από τη Sony είναι ένα στοίχημα ότι η μάρκα θα παραμείνει αρκετά σχετική στο μέλλον ώστε να προσελκύσει το κινηματογραφικό κοινό. Το Hollywood Reporter ήταν το πρώτο που ανέφερε την απόκτηση των δικαιωμάτων προβολής του Labubu από τη Sony, ενώ η ανακοίνωση έγινε σε μια εποχή που η μάρκα έχει κατακτήσει την προσοχή των νέων και των συλλεκτών σε όλο τον κόσμο.​

Η ταινία Labubu έρχεται να συμπληρώσει την ιστορία της μάρκας, που έχει ήδη γράψει με την παρουσία της στα social media, τις διαφημίσεις και την παγκόσμια αγορά, και πλέον ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο άλμα στον κινηματογράφο