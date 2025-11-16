Ένα ακόμη τρομακτικό περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων κοριτσιών - Συνομήλικες 13χρονης την χτύπησαν για ένα αγόρι

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Περιστέρι

Δεν έχει τέλος η βία μεταξύ ανήλικων κοριτσιών, με τα περιστατικά να διαδέχονται το ένα το άλλο. Είναι τρομακτικό να βλέπεις το πόσο εύκολη τους είναι η σωματική και λεκτική βία, τραβώντας παράλληλα βίντεο. Ίσως για να κάνουν φιγούρα, ποιος ξέρει. Ένα τέτοιο βίντεο κυκλοφορεί από χθες στα social media, με θύμα μία 13χρονη μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου και αφορμή για το ξύλο στάθηκε ένα αγόρι.

Όπως διαβάζουμε στο βίντεο που ανήρτησε ο λογαριασμός @yperoxesgynaikes στο Instagram, η 13χρονη δέχθηκε επίθεση από συνομήλική της, την ώρα που άλλες ανήλικες παρακολουθούσαν γελώντας και καταγράφοντας τα πάντα με τα κινητά τους. Στο βίντεο, βλέπουμε μία ομάδα κοριτσιών να βρίσκεται στα σκαλιά πολυκατοικίας, όταν μία από αυτές αρχίζει να χτυπά, να βρίζει και να φτύνει τη 13χρονη, επαναλαμβάνοντας: «Ότι είναι πρώην της δε στο είπε κανείς;».

Η μητέρα του θύματος μίλησε για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι κανένα από τα κορίτσια δεν προσπάθησε να βοηθήσει την κόρη της. Όπως είπε, η μαθήτρια που τραβούσε το βίντεο φαίνεται πως έδωσε την εντολή για την επίθεση. «Την κλωτσούσαν, την χτυπούσαν, την έφτυσαν. Μέχρι και με τσάντα την χτύπησαν».

Όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, «αυτές αυτές οι συμπεριφορές δεν πρέπει να είναι ανεκτές από κανέναν και καμία και στους γονείς που παρακολουθούν ότι αυτή μπορεί να είναι η πραγματικότητα του παιδιού τους». Είναι πλέον ένα κοινωνικό φαινόμενο που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και χρήζει άμεσης δράσης.