Γιατί τα παιδιά του Μάικλ Τζάκσον δεν πήραν ποτέ την κληρονομιά

Δεκαέξι χρόνια μετά τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, τα παιδιά του δεν έχουν λάβει την κληρονομιά των 85 εκατ. λιρών. O φορολογικός σκόπελος και οι νέες νομικές εξελίξεις.

Παρότι έχουν περάσει σχεδόν 16 χρόνια από τον θάνατο του Μάικλ Τζάκσον, τα παιδιά του δεν έχουν λάβει ακόμη την πλήρη κληρονομιά που άφησε πίσω του ο «Βασιλιάς της Ποπ». Μια τεράστια περιουσία, που όμως παραμένει παγωμένη λόγω νομικών και φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Ο Τζάκσον πέθανε το 2009, σε ηλικία 50 ετών, αφήνοντας μια από τις πιο πολύτιμες κληρονομιές στη μουσική βιομηχανία αλλά και μια δημόσια εικόνα... τσακισμένη από κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση. Τον έλεγχο της περιουσίας του ανέλαβαν οι John Branca και John McClain, οι οποίοι από τότε διαχειρίζονται όλα τα οικονομικά και επιχειρηματικά ζητήματα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Gazzetta.gr