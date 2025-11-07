Michael: Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον - Τον υποδύεται ο ανιψιός του

Η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον έρχεται τον Απρίλιο του 2026

Όταν γράφαμε για τις ταινίες που ανυπομονούσαμε να δούμε το 2025, το biopic του Μάικλ Τζάκσον βρισκόταν μέσα στη λίστα. Αν και γνωρίζουμε πως πρόκειται να δούμε μια πιο ρομαντική εκδοχή της ζωής του, ως ένα είδωλο που αγαπήθηκε όσο κανείς. Το «Michael» είναι ένα από τις πολλές βιογραφίες καλλιτεχνών που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα, με την πιο πρόσφατη αυτή του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Μπορεί η πολυαναμενόμενη βιογραφία να μην κυκλοφορήσει τελικά αυτή τη χρονιά, η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer, με τον Τζααφάρ Τζάκσον να υποδύεται τον βασιλιά της ποπ, που είναι και στην πραγματικότητα ανιψιός του. Τον αποδίδει με εντυπωσιακή φυσικότητα, τόσο στην φωνή, στην κίνηση όσο και τη σκηνική παρουσία.

Το trailer ξεκινά με τον νεαρό Μάικλ Τζάκσον στο στούντιο, μαζί με τον θρυλικό παραγωγό Κουίνσι Τζόουνς. «Ξέρω ότι περίμενες πολύ γι’ αυτό. Οι ηχογραφήσεις είναι έτοιμες, τα τραγούδια ολοκληρωμένα. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή».

Η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά και σενάριο του Τζον Λόγκαν, θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 24 Απριλίου 2026. Στο Michael συμμετέχουν ο Μάιλς Τέλερ ως δικηγόρος και σύμβουλος του Τζάκσον, Τζον Μπράνκα, ο Κόλμαν Ντομίνγκο ως πατέρας του, Τζο Τζάκσον, η Νία Λονγκ ως μητέρα του, Κάθριν Τζάκσον, η Τζέσικα Σούλα ως αδελφή του, Λατόγια Τζάκσον, ο Λαρένζ Τέιτ ως ιδρυτής της Motown Records, Μπέρι Γκόρντι, η Λόρα Χάριερ ως πρωτοπόρος μουσική παραγωγός, Σουζάν ντε Πας, και η Κατ Γκράχαμ ως Νταϊάνα Ρος.

Η βιογραφία υπόσχεται να ρίξει φως στη ζωή ενός καλλιτέχνη που άλλαξε για πάντα τη μουσική βιομηχανία, αποτυπώνοντας τόσο τη λάμψη όσο και την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τον θρύλο. Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της Lionsgate, «το Michael εξερευνά την πορεία του παγκόσμιου σούπερ σταρ μέχρι να γίνει ο Βασιλιάς της Ποπ, προσφέροντας μια βαθιά προσωπική ματιά στη ζωή και τη διαχρονική του κληρονομιά -ενός από τους πιο επιδραστικούς και πρωτοπόρους καλλιτέχνες όλων των εποχών».

Η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον πήρε τρεις αναβολές για την πρεμιέρα

Η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον ήταν αρχικά να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Απρίλιο. Τελικά, πήρε αναβολή για τον Οκτώβριο, με ένα teaser να δίνεται στη δημοσιότητα, ίσα για να πάρουμε μια μικρή γεύση.

Στη συνέχεια ήρθε μία ακόμη αναβολή, με αιτιολογία τις επιπλέον 22 ημέρες γυρισμάτων που χρειάζονταν. Όπως έγραφε ο Guardian, σκοπός ήταν η αναδιαμόρφωση της ταινίας, ώστε να προβληθεί σε δύο μέρη. Το πρόσθετο υλικό ουσιαστικά επέκτεινε την ιστορία, η οποία στο πρώτο μέρος θα βάζει μια άνω τελεία γύρω στο 1980 - δηλαδή πριν από το Thriller, το Bad, και πριν τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση το 1993, την εξωδικαστική συμφωνία του 1994 και τη δίκη του 2005.

Επιπλέον, οι δημιουργοί ήθελαν να προσθέσουν στη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον τις κατηγορίες για παιδική κακοποίηση, αλλά πόσο αληθοφανές θα είναι το αποτέλεσμα; Δεν υπάρχει περίπτωση το εξαιρετικά προστατευτικό -και επικερδές- ίδρυμα Τζάκσον να εγκρίνει βιογραφία που να μην είναι βαθιά συμπονετική προς τον ίδιο. Ο πρωταγωνιστής, άλλωστε, είναι ο ανιψιός του, κάτι που προφανώς δεν δείχνει διάθεση για αμερόληπτη απεικόνιση. Ίδωμεν.