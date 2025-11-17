Εκατομμυριούχοι, διάσημοι και... μακαρίτες - Οι 13 πλουσιότεροι νεκροί celebrities

Τα 3,5 δισ. δολάρια του Μάικλ Τζάκσον στη μεταθανάτια ζωή. Ο Μπίγκι Σμολς και ο Τζίμι Μπάφετ δηλώνουν δυναμικό «παρών». Όλοι οι νεκροί σελέμπριτις στην 25η ετήσια κατάταξη του Forbes

Tην κορυφή στη λίστα των νεκρών διασημοτήτων κατέκτησε για 13η φορά στη λίστα The Highest-Paid Dead Celebrities Of 2025 του Forbes ο Μάικλ Τζάκσον με 1,2 δισ. δολάρια... μεταθανάτια κέρδη. Η περιουσία του Βασιλιά της Ποπ αγγίζει το εκπληκτικό ποσό των 3,5 δισ. δολαρίων από τον θάνατό του το 2009, ενώ κατέλαβε την πρωτιά της φετινής λίστας με κέρδη 105 εκατ. δολαρίων τους τελευταίους 12 μήνες.

Τα μεγαλύτερα κέρδη προήλθαν από την εκταμίευση assets που είχε συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Εκτός από την κατοχή των δικαιωμάτων έκδοσης της μουσικής του και των master-αρισμένων του ηχογραφήσεων, ο Τζάκσον αγόρασε επίσης τον κατάλογο ATV για 47,5 εκατ. δολάρια το 1985 - περίπου 142 εκατ. δολάρια σήμερα - ο οποίος περιελάμβανε μεταξύ των σχεδόν 4.000 τραγουδιών του σχεδόν κάθε επιτυχία που γράφτηκε μαζί από τον Τζον Λένον και τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

