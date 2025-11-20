Μισθολογική ανισότητα: Αν είσαι γυναίκα, δουλεύεις τσάμπα από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι το τέλος της χρονιάς

Τέλειο; Όχι.

Έχετε την ίδια θέση. Δουλεύετε τις ίδιες ώρες. Στο τέλος του μήνα, ο μισθός σου είναι χαμηλότερος. Γιατί; Γιατί είσαι γυναίκα και η δουλειά σου αξίζει λιγότερο από τη δουλειά ενός άντρα. Για την ακρίβεια, σύμφωνα με την ΕΕ, αν είσαι γυναίκα κερδίζεις κατά μέσο όρο μόνο 0,88 ευρώ για κάθε ευρώ που βγάζει ένας άντρας. Αυτό, πρακτικά σημαίνει ότι αρχίζεις να «εργάζεσαι δωρεάν» από τις 17 Νοεμβρίου έως το τέλος του έτους. Τέλειο; Όχι.

Ναι, η ίση αμοιβή δεν αποτελεί πραγματικότητα για τις εργαζόμενες γυναίκες σε κάθε άκρη της Ευρώπης. Οι άντρες, συνεχίζουν να κερδίζουν κατά μέσο όρο 12% περισσότερο ανά ώρα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι ήδη από τη Δευτέρα (17/11) οι γυναίκες θα μπορούσαν να σταματήσουν να εργάζονται μέχρι να τελειώσει το έτος, για να αντισταθμίσουν τη διαφορά. Υπάρχει λόγος που οι άντρες βγάζουν περισσότερα από τις γυναίκες; Όχι. Συνεχίζει, όμως, να συμβαίνει; Ναι.

Το μισθολογικό χάσμα έχει μειωθεί κατά 4% την τελευταία δεκαετία, αλλά η συνολική πρόοδος είναι αργή σε όλη την ΕΕ, γι΄αυτό και τα κράτη-μέλη απέχουν πολύ από την επίτευξη ισότητας των φύλων σε ό,τι αφορά στον μισθό. Στο Euronews, αναφέρεται ότι περίπου το 24% του τρέχοντος χάσματος αμοιβών μεταξύ των φύλων οφείλεται στην υπερεκπροσώπηση των γυναικών σε σχετικά χαμηλά αμειβόμενους τομείς, όπως η περίθαλψη, η υγεία και η εκπαίδευση.

Δεν τελειώσαμε, όμως. Οι γυναίκες εργάζονται περισσότερες ώρες την εβδομάδα από τους άντρες, αλλά αφιερώνουν περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η θέση στην ιεραρχία της εργασίας παίζει επίσης ρόλο στο επίπεδο των αμοιβών, καθώς λιγότεροι από ένας στους 10 διευθύνοντες συμβούλους εταιρειών είναι γυναίκες.

Το καλό της υπόθεσης, είναι ότι με στόχο να «κλείσει» η μισθολογική ψαλίδα, η ΕΕ παρουσίασε την Οδηγία για τη Διαφάνεια των Αμοιβών το 2023. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, που θα τεθούν σε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2026 το αργότερο, οι εταιρείες θα πρέπει να κοινοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους μισθούς και να εφαρμόζουν αλλαγές εάν η μισθολογική διαφορά υπερβαίνει το 5%.

