Πώς το AI αλλάζει την καταναλωτική συμπεριφορά - «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει τα σούπερ μάρκετ"

Ένας στους τρεις Έλληνες χρησιμοποιεί το ChatGPT και ένας στους τέσσερις κάνει χρήση άλλων εργαλείων του ΑΙ

Ραγδαίες αλλαγές στην αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών έχουν επιφέρει το τελευταίο διάστημα τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), με τον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων να προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη μέρα.

Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ βρίσκονται επί ποδός, αξιολογώντας τη συνδρομή των ευκαιριών που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη και έχοντας ήδη αντιληφθεί πως η καταναλωτική συμπεριφορά του σήμερα περνά μέσα από τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Μια πραγματικότητα που θα γίνεται όλο και πιο ορατή στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όσο περνά ο καιρός.

Μια στις πέντε χρήσεις του ΑΙ σχετίζεται με αγορές

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα σχετικής έρευνας του ΙΕΛΚΑ που παρουσιάστηκε στο 16ο συνέδριο του Ινστιτούτου πριν από μερικές ώρες, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει την Καταναλωτική Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, Λευτέρης Κιοσές, σήμερα μια στις πέντε χρήσεις του ΑΙ σχετίζεται με την υλοποίηση αγορών, καθώς οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο με τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης για να κάνουν ψώνια.

