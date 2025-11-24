Μετά τα sex toys στο παρκέ, τώρα οι άντρες στοιχηματίζουν στην έμμηνο ρύση των αθλητριών στο μπάσκετ. Καμία ελπίδα

Το νέο αυτό φαινόμενο έχει πάρει ήδη μεγάλες διαστάσεις

Θα έλεγε κανείς πως εν έτη 2025 (έχει γίνει κλισέ πλέον αυτή η φράση, δυστυχώς) δεν θα έπρεπε να μιλάμε για τον μισογυνισμό και τον σεξισμό στον γυναικείο αθλητισμό. Κι όμως, να που είμαστε ξανά εδώ να συζητάμε πως το βαρέλι δεν έχει πάτο, με ένα νέο φαινόμενο να παίρνει διαστάσεις στο γυναικείο μπάσκετ. Η τοξική συμπεριφορά συνεχίζεται, αφού μετά τα καλοκαιρινά καμώματα των οπαδών που πετούσαν δονητές στο παρκέ, τώρα αποφάσισαν να ασχοληθούν με την έμμηνο ρύση των αθλητριών.

Το period betting είναι ό,τι πιο ευτελές έχουμε διαβάσει τελευταία. Ουσιαστικά, άντρες ποντάρουν στις αθλήτριες ανάλογα με το σε ποια φάση του κύκλου τους βρίσκονται. Όπως διαβάζουμε στον Guardian, το πρόσφατο ρεπορτάζ του Wired αποκάλυψε πως όλο και περισσότεροι άντρες στοιχηματίζουν.

Μάλιστα υπάρχει λογαριασμός στο Instagram με την ονομασία FadeMeBets, όπου είχε κάνει και μία ανάρτηση με την Κέιτλιν Κλαρκ (την σούπερ σταρ του γυναικείου μπάσκετ) γράφοντας: «Βρίσκεται στο τέλος της λουτεϊνικής φάσης, άρα αναμένεται μείωση αντοχής, δύναμης και αερόβιας ικανότητας. Θα είναι πιο κουρασμένη απ’ ό,τι σε έναν συνηθισμένο αγώνα».

Τώρα, πώς μπορεί ένας άγνωστος να γνωρίζει σε ποια μέρα του κύκλου της βρίσκεται μία αθλήτρια; Η απάντηση είναι απλή: μαντεύει. Σε ένα podcast, ο κωμικός Τζέιμς ΜακΚαν αποκάλυψε ότι γνώρισε τζογαδόρο που παρακολουθούσε αναφορές τραυματισμών -όπως ενδείξεις «ενόχλησης»– για να υπολογίζει πιθανές φάσεις του κύκλου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η δημοσιογράφος του Guardian, το ενδεχόμενο παραβίασης εφαρμογών καταγραφής περιόδου δεν φαντάζει μακρινό, ιδίως όταν τέτοιες εφαρμογές έχουν ήδη εμπλακεί σε σκάνδαλα διαρροής δεδομένων. Χαρακτηριστικά, νωρίτερα φέτος, ομοσπονδιακό δικαστήριο έκρινε πως η Meta παραβίασε τον νόμο περί ιδιωτικότητας της Καλιφόρνια συλλέγοντας δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής Flo χωρίς συναίνεση. Μεγάλο σκάνδαλο κι αυτό.

Ο γυναικείος αθλητισμός έχει τη δημοφιλία που του αξίζει

Αφήνοντας στην άκρη τον ευτελισμό των γυναικών αθλητριών από τους άνδρες, είναι προτιμότερο να εστιάζουμε στο πως ο γυναικείος αθλητισμός γνωρίζει πλέον την άνθιση. Για παράδειγμα, το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει αποκτήσει τους φανατικούς θαυμαστές του. Ποιος ξεχνάει, άλλωστε, το ρεκόρ των 91.553 φιλάθλων που γέμισαν το Καμπ Νου για να παρακολουθήσουν το ντέρμπι γυναικών Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης. Ή το Euro 2025 που οι γυναίκες ποδοσφαιρίστριες χάρισαν θέαμα σε χιλιάδες κόσμο.

Επιπλέον, αυτή τη σεζόν η τηλεθέαση του WNBA σπάει διαρκώς ρεκόρ, προσελκύοντας το ευρύ κοινό: σύμφωνα με τους New York Times, ο αριθμός αγοριών κάτω των 18 που παρακολουθούν WNBA έχει αυξηθεί κατά 130% την τελευταία τετραετία. Εν κατακλείδι, ο γυναικείος αθλητισμός βρίσκεται στο επίκεντρο και αυτό δεν μπορεί να το επισκιάσει καμία ανδρική πράξη μισογυνισμού.