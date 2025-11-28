Black Friday: Έφτασε η μεγάλη μέρα των προσφορών - Πού ποντάρουν έμποροι και καταναλωτές

Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου οπότε «πέφτει» φέτος η Cyber Monday, οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους ένα τετραήμερο προσφορών

Το ημερολόγιο γράφει και επισήμως… Black Friday, καθώς ξημέρωσε η μεγάλη γιορτή του λιανεμπορίου. Τις αμέσως επόμενες ώρες κορυφώνεται η μάχη των προσφορών και των εκπτώσεων, με τα εμπορικά καταστήματα και τους καταναλωτές να δηλώνουν μαζικό «παρών» στον καθιερωμένο εκπτωτικό θεσμό του Νοεμβρίου.

Από σήμερα έως και τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου οπότε «πέφτει» φέτος η Cyber Monday, οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους ένα τετραήμερο προσφορών, κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν τη δυνατότητα για έξυπνες και στοχευμένες αγορές. Και αυτό γιατί εκτός από σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν και την ερχόμενη Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Διάβασε τη συνέχεια στο Insider.gr