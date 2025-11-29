Νέο premium βασιλικό ουίσκι από τους κήπους του Καρόλου​

Ο βασιλιάς Κάρολος παρουσιάζει το νέο αγγλικό ουίσκι Highgrove Evergreen.

Ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε την κυκλοφορία του Highgrove Evergreen English Whisky, ενός ειδικού αποστάγματος τιμής 100 λιρών ανά φιάλη, που παράγεται από προϊόντα του Highgrove Estate στα Cotswolds. Το ουίσκι είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Highgrove με την Cotswolds Distillery, με στόχο να γιορτάσει τη φύση, την κληρονομιά και την αγγλική παραδοσιακή δεξιοτεχνία.

Το απόσταγμα παρασκευάζεται από την ποικιλία κριθαριού Plumage Archer, που καλλιεργείται στο κτήμα του βασιλιά. Η ωρίμανση γίνεται σε συνδυασμό βαρελιών Bourbon και κόκκινου κρασιού STR, προσφέροντας πλούσια γεύση με νότες φρούτων οπωρώνα, μελιού, ζεστών μπαχαρικών και κόκκινων μούρων.

Ο Daniel Szor, ιδρυτής της Cotswolds Distillery, δήλωσε ότι η συνεργασία με το Highgrove Estate αποτελεί τιμή για την εταιρεία, ενώ το Highgrove Evergreen αντικατοπτρίζει τη δέσμευση για την τέχνη, την προέλευση και τον σεβασμό προς τη γη.

Το ουίσκι έχει αλκοολικό βαθμό 46% και φιάλη 70 cl, και θα ενταχθεί μόνιμα στη συλλογή της Cotswolds Distillery. Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο The King’s Foundation, υποστηρίζοντας εκπαιδευτικές και καταρτιστικές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η επιπλοποιία, η μόδα και η ανάπτυξη δεξιοτήτων χειροτεχνίας.

Το Highgrove Evergreen English Whisky συνδυάζει την παραδοσιακή τέχνη της αγγλικής απόσταξης με τη δέσμευση για κοινωνικό όφελος, δημιουργώντας ένα προϊόν που ενώνει γεύση, κληρονομιά και φιλανθρωπία.