Τι να κάνετε στην Αστάνα, τη φουτουριστική πρωτεύουσα του Καζακστάν

Ένας μικρός ταξιδιωτικός οδηγός για την Αστάνα.

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η πόλη αυτή, μέχρι το 1997 που έγινε πρωτεύουσα, ήταν απλώς ένα χωριό στη μέση του πουθενά. Σήμερα, η Αστάνα είναι μια υπερσύγχρονη πόλη (σχεδιασμένη από τον διάσημο Ιάπωνα αρχιτέκτονα Κίσο Κουροκάβα) με εκκεντρική αρχιτεκτονική και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πρωτεύουσες στον κόσμο. Για όσους ταξιδέψουν μέχρι εκεί για τον αγώνα, το Travelgo.gr ετοίμασε έναν οδηγό με τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να δει κανείς στη φουτουριστική πρωτεύουσα του Καζακστάν.

Η Αστάνα είναι η πρωτεύουσα και δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του Καζακστάν, μετά το Αλμάτι. Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ισίμ στο βορειοκεντρικό τμήμα του Καζακστάν, στην επαρχία Ακμόλα. Ιδρύθηκε το 1830 με την ονομασία Ακμόλι, ως αμυντική οχύρωση των Κοζάκων της Σιβηρίας, και άλλαξε πολλές φορές ονομασία από τότε

