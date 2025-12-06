Ο ελληνικός ρόλος του Στιβ Καρέλ για τον οποίο κατακρεουργήθηκε από τους κριτικούς στις ΗΠΑ

Στα πρώτα του βήματα, ο Στιβ Καρέλ υποδύθηκε έναν Έλληνα σε μια σειρά του ABC και δέχτηκε τη χειρότερη κριτική που θα μπορούσε.

Το 1997, μια κωμική σειρά 13 επεισοδίων κυκλοφόρησε στο ABC με τίτλο Over the Top. Πρόκειται για τη σειρά που σηματοδότησε το τηλεοπτικό ντεμπούτο του Στιβ Καρέλ, του ηθοποιού που αγαπήθηκε μέσω του The Office.

Στο Over the Top, ο Στιβ Καρέλ υποδύθηκε έναν τρελό Έλληνα σεφ ονόματι Γιώργο. Και η ερμηνεία ήταν τόσο απαίσια, όπως χαρακτηριστικά έχει γράψει γι' αυτήν το primetimer, που χάρισε την χειρότερη και πιο καυστική κριτική στην καριέρα του. Η κριτική ήταν μάλιστα τόσο έντονη που ο Καρέλ θα την μετέτρεπε αργότερα σε performance art.

