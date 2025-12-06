Κλειστός ο Πύργος του Λονδίνου: Διαδηλωτές πέταξαν φαγητό στη βιτρίνα του Αυτοκρατορικού Στέμματος

Συνελλήφθησαν διαδηλωτές που άρχισαν να πετούν τρόφιμα πάνω στη βιτρίνα μτου αυτοκρατορικού Στέμματος στον Πύργο του Λονδίνου.

Μέρος του Πύργου του Λονδίνου έχει κλείσει μετά από αναφορές για εγκληματική ζημιά σε μια προθήκη που περιέχει το Αυτοκρατορικό Στέμμα, μέρος των Κοσμημάτων του Στέμματος.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τέσσερις διαδηλωτές συνελήφθησαν μετά το περιστατικό, λίγο πριν τις 10 το πρωί σήμερα (6/12). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δύο διαδηλωτές πέταξαν τρόφιμα πάνω στη βιτρίνα πριν εγκαταλείψουν τον τόπο του συμβάντος.

Το βίντεο του περιστατικού φαίνεται να δείχνει έναν διαδηλωτή να βγάζει από μια τσάντα ένα μεγάλο αλουμινένιο δίσκο με crumble (βρετανικό γλυκό φούρνου) και να το χτυπά με δύναμη πάνω στο γυαλί.

