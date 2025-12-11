Δίκη Γαρυφαλλιάς: Ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο δολοφόνος της

Ομόφωνα ένοχος και από το Εφετείο

Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κρίθηκε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, που έλαβε χώρα στις 17 Ιουλίου 2021. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό.

Το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή αφού έγινε η πράξη και όσο κρατούνταν απορρίφθηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Αιγαίου.

O κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, δήλωσε για την δολοφονία της Γαρυφαλλιάς πως δεν θυμάται πολλά από όσα συνέβησαν. Συγκεκριμένα ανέφερε πως έχει κενό μνήμης από την στιγμή που το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του, μέχρι και τη στιγμή που είδε τη Γαρυφαλλιά πεσμένη στα βράχια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την ώρα βίωνε ψυχωσικό επεισόδιο και πώς οι αντιφάσεις σε όσα αρχικά είχε δηλώσει στους αστυνομικούς όταν συνελήφθη, στους οποίους παραδέχτηκε πως εκείνος έσπρωξε τη Γαρυφαλλιά στο γκρεμό, αποδεικνύουν πόσο ψυχικά αποδιοργανωμένος ήταν.