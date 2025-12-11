«Μου κατέστρεψε τα Χριστούγεννα»: Τα McDonald's έφαγαν cancel μετά από AI διαφήμιση

Τα McDonald's ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην Ολλανδία, έπειτα από κύμα κατακραυγής

Τα McDonald's ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν μια χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη (AI) στην Ολλανδία, έπειτα από κύμα κατακραυγής που δέχτηκε στο διαδίκτυο.

Η σατυρική διαφήμιση, με τίτλο «η πιο άθλια εποχή του χρόνου», απεικονίζει σκηνές χριστουγεννιάτικου χάους, με τον Άγιο Βασίλη να έχει παγιδευτεί σε μποτιλιάρισμα και έναν ποδηλάτη γεμάτο δώρα να γλιστράει στο χιόνι.

