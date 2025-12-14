Τη λειτουργία ChatGPT για ενήλικες ανακοίνωσε η OpenAI - Σκοπός η “έξυπνη” επαλήθευση ηλικίας

Η OpenAI αναμένεται να λανσάρει το ChatGPT Adult Mode το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι η λειτουργία ChatGPT για ενήλικες, γνωστή και ως Adult Mode, αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η εταιρεία δηλώνει πως θέλει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου συστήματος επαλήθευσης ηλικίας προτού το φέρει στην αγορά, αποφεύγοντας τα προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει άλλες εταιρείες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο μεγαλύτερο μέρος της λειτουργίας του, το ChatGPT της OpenAI ήταν σχεδιασμένο να είναι κατάλληλο για το χώρο εργασίας και τους χρήστες όλων των ηλικιών. Ωστόσο, τον Οκτώβριο η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για χαλάρωση των κανόνων σχετικά με το περιεχόμενο, ανοίγοντας το δρόμο για μια ειδική λειτουργία για ενήλικες. Σύμφωνα με την Fidji Simo, CEO της OpenAI Applications, η νέα λειτουργία αναμένεται να κυκλοφορήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026, πιθανώς μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

Η OpenAI δεν βιάζεται να φέρει τη λειτουργία στην αγορά, καθώς εστιάζει στη βελτίωση των μεθόδων πρόβλεψης ηλικίας. Το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, που βρίσκεται σε αρχικά στάδια δοκιμών σε ορισμένες χώρες, θα καθορίζει αυτόματα πότε πρέπει να εφαρμόζονται περιορισμοί για χρήστες κάτω των 18 ετών. Στόχος είναι η αποφυγή των προβλημάτων που εμφανίστηκαν σε παρόμοιες τεχνολογίες, όπως η εσφαλμένη αναγνώριση ενηλίκων ως ανηλίκων.

Η προσπάθεια της OpenAI να εισάγει ένα μοντέλο επαλήθευσης ηλικίας με τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πρωτοφανής. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Google, έχουν ήδη εφαρμόσει συστήματα επαλήθευσης ηλικίας βασισμένα στη δραστηριότητα των χρηστών. Παρά τις θεωρητικές δυνατότητες των συστημάτων αυτών, έχουν προκύψει αρκετά προβλήματα. Πολλοί ενήλικες έχουν δει τους λογαριασμούς τους να αποκλείονται εσφαλμένα, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να υποβάλουν έγγραφα για να επιβεβαιώσουν την ηλικία τους – μια διαδικασία κουραστική και χρονοβόρα.

Η OpenAI φαίνεται να μαθαίνει από τα λάθη άλλων εταιρειών, προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα σύστημα που να λειτουργεί αξιόπιστα πριν φέρει στη ζωή το Adult Mode. Οι χρήστες θα πρέπει να περιμένουν για να δουν αν η εταιρεία θα καταφέρει να επιλύσει τα προβλήματα επαλήθευσης ηλικίας που έχουν δυσκολέψει στο παρελθόν αντίστοιχες προσπάθειες.

Μέχρι τότε, η OpenAI συνεχίζει να δοκιμάζει τα εργαλεία της και να ενημερώνει το κοινό για την πορεία της ανάπτυξης του ChatGPT Adult Mode, εστιάζοντας στην ασφάλεια και την υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.