ΗΠΑ: Η ICE χρησιμοποιεί «έξυπνα ρολόγια» για να παρακολουθεί έγκυες γυναίκες, ακόμη και κατά τη διάρκεια του τοκετού

Μερικά σώματα δεν θεωρούνται ποτέ πλήρως ελεύθερα, ούτε καν την ώρα που φέρνουν μια ζωή στον κόσμo

Tον Σεπτέμβριο, μια γυναίκα εννέα μηνών έγκυος μπήκε στη μονάδα επειγόντων ενός νοσοκομείου στο Κολοράντο. Πήγε στο νοσοκομείο φορώντας ένα «έξυπνο» ρολόι στον καρπό της, αλλά η συγκεκριμένη συσκευή δεν ήταν ένα smartwatch όπως αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά ένα ειδικό ρολόι που η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) είχε επιβάλει στη γυναίκα να φορά συνεχώς, ώστε να την παρακολουθούν.

Στον Guardian, διαβάζουμε ότι η συσκευή άρχισε να εκπέμπει ήχους όταν η γυναίκα μπήκε στο νοσοκομείο, υποδεικνύοντας ότι χρειαζόταν φόρτιση, και εκείνη ανησυχούσε ότι αν τελείωνε η μπαταρία, οι πράκτορες της ICE θα νόμιζαν ότι προσπαθούσε να εξαφανιστεί. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, των οποίων τα ονόματα παραμένουν προστατευμένα, είπαν στην εφημερίδα ότι λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα, είχε τοποθετηθεί σε πτήση απέλασης προς το Μεξικό, αλλά ο πιλότος αρνήθηκε να απογειωθεί επειδή ήταν τόσο κοντά στον τοκετό.

Φτάνοντας στο νοσοκομείο, ο τοκετός δεν εξελισσόταν όπως ήλπιζε η ιατρική ομάδα και χρειάστηκε καισαρική τομή, μια επέμβαση που απαιτεί τη χρήση εργαλείου καυτηριασμού για τον περιορισμό της αιμορραγίας. Για να αποφευχθούν εγκαύματα ή ηλεκτροπληξία, οι ασθενείς καλούνται να αφαιρούν όλα τα κοσμήματα ή μεταλλικά αντικείμενα πριν από την επέμβαση. Το υποχρεωτικό ρολόι δεν μπορούσε να αφαιρεθεί εύκολα, ούτε υπήρχαν άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες για το αν ήταν ασφαλές να φορεθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Το προσωπικό του νοσοκομείου δεν γνώριζε πώς να επικοινωνήσει με την ICE για να ζητήσει οδηγίες. Όταν οι εργαζόμενοι είπαν στη γυναίκα ότι ίσως χρειαστεί να κόψουν το smartwatch για να το αφαιρέσουν, εκείνη πανικοβλήθηκε, όπως είπαν.

Τελικά, το προσωπικό κατάφερε να αφαιρέσει τη συσκευή και πράκτορες της ICE δεν εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του τοκετού. Οι νοσηλεύτριες δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι συνέβη με τη γυναίκα αφού έφυγε από το νοσοκομείο με το μωρό της.

Η ICE χρησιμοποιεί «έξυπνα ρολόγια» για να παρακολουθεί έγκυες γυναίκες, ακόμη και κατά τη διάρκεια του τοκετού

Στον Guardian, διαβάζουμε ότι αυτά τα ρολόγια κατασκευάζονται και λειτουργούν από την BI Inc, μια εταιρεία που ειδικεύεται στην τεχνολογία επιτήρησης και διαχειρίζεται το μεγαλύτερο πρόγραμμα παρακολούθησης μεταναστών της αμερικανικής κυβέρνησης. Το πρόγραμμα «Εναλλακτική στην Κράτηση» (Alternative to Detention – ATD), όπως ονομάζεται, επιτρέπει σε επιλεγμένους μετανάστες να περιμένουν την ημερομηνία της δίκης τους στο σπίτι αντί να κρατούνται, υπό την προϋπόθεση ότι υπόκεινται σε εντατική παρακολούθηση.

Όταν οι μετανάστες εντάσσονται στο ATD, τους ανατίθεται ένας ή περισσότεροι τρόποι επιτήρησης. Κάποιοι πρέπει να φορούν βραχιολάκι στον αστράγαλο, κάποιοι smartwatch. Ορισμένοι υποχρεούνται να ολοκληρώνουν τακτικούς ελέγχους αναγνώρισης προσώπου στο σπίτι μέσω εφαρμογής της BI Inc, ενώ άλλοι πρέπει να πηγαίνουν σε γραφεία της BI ή της ICE για τακτικές αυτοπρόσωπες παρουσίες.

Το smartwatch, που επισήμως ονομάζεται VeriWatch, παρουσιάστηκε πριν από δύο χρόνια από την BI Inc. Αρχικά δοκιμάστηκε πιλοτικά επί κυβέρνησης Μπάιντεν και παρουσιάστηκε ως μια πιο διακριτική εναλλακτική στο βραχιολάκι του αστραγάλου, το οποίο επίσης κατασκευάζει και προμηθεύει η BI στην ICE. Όπως είχε αναφέρει παλαιότερα ο Guardian, μετανάστες που φορούν βραχιολάκια, έχουν μιλήσει για το στίγμα που συνοδεύει τη χρήση της εμφανούς αυτής συσκευής, καθώς και για σωματικό πόνο, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών σοκ και κοψιμάτων από συσκευές που εφαρμόζουν υπερβολικά σφιχτά.

Και οι τρεις γυναίκες που συνάντησαν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Κολοράντο δίσταζαν να αφαιρέσουν τις συσκευές παρακολούθησης, φοβούμενες ότι κάτι τέτοιο θα ενεργοποιούσε ειδοποίηση προς την ICE ή την BI Inc, ακόμα κι αν η αφαίρεση κρίνονταν ιατρικά απαραίτητη, όπως είπαν οι εργαζόμενοι. Μία από τις γυναίκες προσήλθε στα επείγοντα για καισαρική τομή και διαγνώστηκε με προεκλαμψία, μια επιπλοκή που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό οίδημα. Το προσωπικό ανησυχούσε ότι το smartwatch θα μπορούσε να διακόψει την κυκλοφορία του αίματος. «Ήταν σε απόγνωση. Είχε έναν φόβο ότι η ICE θα ερχόταν στο νοσοκομείο και θα της έπαιρνε το μωρό», είπε ένας από τους εργαζόμενους.

Όταν το κράτος δένει ένα ρολόι στο χέρι μιας εγκύου και της στερεί ακόμα και το δικαίωμα να το αφαιρέσει για να γεννήσει με ασφάλεια, τότε προφανώς μιλάμε για έλεγχο πάνω στα σώματα των γυναικών. Για μια εξουσία που δοκιμάζει τα όριά της πάνω στα σώματα ανθρώπων που δεν θεωρούνται ποτέ πλήρως ελεύθερα, ούτε καν την ώρα που φέρνουν μια ζωή στον κόσμο.