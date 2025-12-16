Η χώρα - έκπληξη που ψηφίστηκε ως η πιο φιλική της Ευρώπης

Αυτή είναι η πιο φιλική προς τους επισκέπτες χώρα της Ευρώπης, σύμφωνα με τα φετινά βραβεία του Conde Nast Traveller. Δείτε σε ποια θέση της λίστας βρίσκεται η Ελλάδα.

Τα αξιοθέατα, η αρχιτεκτονική και το φαγητό είναι σίγουρα σημαντικοί λόγοι για να αποφασίσεις να πραγματοποιήσεις ένα ταξίδι. Πέρα από αυτά, όμως, ένας άλλος παράγοντας, στον οποίο δίνουν μεγάλη σημασία πολλοί ταξιδιώτες, είναι το πόσο φιλικός είναι ένας προορισμός. Η φιλοξενία και το ζεστό χαμόγελο των ντόπιων μπορούν να κάνουν κάθε ταξίδι αξέχαστο.

Το Conde Nast Traveller, λοιπόν, στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων Readers' Choice Awards, ρώτησε τους ταξιδιώτες και αναγνώστες του σε ποια χώρα ένιωσαν περισσότερο ευπρόσδεκτοι και πού βρήκαν τους πιο φιλόξενους κατοίκους. Μια χώρα-έκπληξη βρέθηκε φέτος στην κορυφή της λίστας.

