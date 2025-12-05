Η Αυστραλία θα γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας μέχρι το 2035

Η Αυστραλία μας δείχνει τον δρόμο. Εμείς, θα την ακολουθήσουμε;

H Αυστραλία μπορεί να γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, κάτι που θα σηματοδοτήσει μια ιστορική αλλαγή για την υγεία των γυναικών. Μια νέα έκθεση από το Κέντρο Αριστείας Έρευνας στον Έλεγχο του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας, σημειώνει ότι η χώρα κινείται σταθερά προς έναν πολύ σημαντικό στόχο.

Συγκεκριμένα, όλα δείχνουν πως η Αυστραλία ίσως να εξαλείψει τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας μέχρι το 2035, αφού τα ποσοστά του καρκίνου συνεχίζουν να μειώνονται και το 2021. Μάλιστα, η χώρα κατέγραψε λιγότερα κρούσματα από ό,τι το προηγούμενο έτος. Ακόμα πιο ενθαρρυντικό είναι ότι, για πρώτη φορά από την έναρξη της τήρησης εθνικών αρχείων, δεν διαγνώστηκε καμία γυναίκα κάτω των 25 ετών με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Τα ποσοστά επιβίωσης βελτιώνονται επίσης, δίνοντας ένα ακόμα σημάδι ουσιαστικής προόδου.

Για τη γυναικολόγο ογκολόγο Δρ. Ρόζι ΜακΜπέιν, η πρόοδος είναι ενθαρρυντική, αλλά δεν είναι η μόνη εξέλιξη. «Το εμβόλιο είναι μόνο ένα μέρος της στρατηγικής. Είναι ζωτικής σημασίας οι γυναίκες να είναι ενημερωμένες για τις εξετάσεις ελέγχου του τραχήλου της μήτρας και τα άτομα που έχουν προκαρκινικές αλλοιώσεις να λάβουν την απαραίτητη θεραπεία».

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια αλλαγής είναι η δραματική μείωση των HPV υψηλού κινδύνου: το 2024, μόνο το 1,4% των γυναικών που υποβλήθηκαν σε έλεγχο βρέθηκαν θετικές στον HPV 16 ή 18, τους τύπους που ευθύνονται για τους περισσότερους καρκίνους του τραχήλου της μήτρας. Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της Αυστραλίας οφείλεται στο εμβόλιο κατά του HPV και στη μετάβαση από τα τεστ Παπανικολάου σε πιο ακριβές τεστ HPV. Μαζί, έχουν βοηθήσει στη μείωση των λοιμώξεων από HPV υψηλού κινδύνου και στην έγκαιρη ανίχνευση προκαρκινικών αλλοιώσεων. Η εισαγωγή της αυτοσυλλογής – που επιτρέπει στους ανθρώπους να λαμβάνουν το δικό τους δείγμα στο σπίτι ή σε μια κλινική – έχει επίσης «ανοίξει πόρτες» για γυναίκες που προηγουμένως απέφευγαν τον έλεγχο λόγω δυσφορίας, πολιτισμικών ανησυχιών ή τραύματος.

«Πάνω από 1,3 εκατομμύρια γυναίκες στην Αυστραλία υποβλήθηκαν σε προληπτικό τεστ για τον τράχηλο της μήτρας το 2024 και μόνο το 1,4% αυτών των εξετάσεων έδειξαν στέλεχος HPV υψηλού κινδύνου. Μια μείωση κατά περισσότερο από 25% είναι ένα πολλά υποσχόμενο βήμα προς τον στόχο μας να εξαλείψουμε τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας τα επόμενα χρόνια», λέει η Δρ ΜακΜπέιν.

Η ακρίβεια της αυτοσυλλογής έχει αποδειχθεί εξίσου ισχυρή με τις δοκιμές υπό την καθοδήγηση κλινικών ιατρών. «Η αυτοεξέταση θα αλλάξει τα αποτελέσματα επειδή τα άτομα που δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να υποβληθούν σε προληπτικό τεστ στο παρελθόν έχουν μια εναλλακτική λύση».

