O Guardian γράφει για «ελληνική τραγωδία»: Φώκιες κρύβονται σε σπηλιές για να γλιτώσουν

Πώς η ακμάζουσα βιομηχανία θαλάσσιας αναψυχής της Ελλάδας και ο τουρισμός θέτει σε κίνδυνο ένα από τα πιο σπάνια είδη στον πλανήτη

Ένα σπάνιο φαινόμενο αντίκρισε ένα ζευγάρι ερευνητών στις ελληνικές θάλασσες, όταν είδε ένα ογκώδες σχήμα κινείται στο ημίφως. Και όμως, πρόκειται για μια φώκια που αποτελεί ένα από τα σπανιότερα θαλάσσια θηλαστικά στον κόσμο. Με μήκος μόλις 2,8 μέτρα και βάρος πάνω από 300 κιλά, η Μονάχους - Μονάχους, ένα από τα μεγαλύτερα είδη φώκιας στον κόσμο εντοπίστηκε βαθιά σε μια σπηλιά στις βόρειες Σποράδες.

Ο λόγος για την περιοχή «Πιπέρι», ένα ακατοίκητο μικρό νησί στο Δήμο Αλοννήσου, που για όσους δεν το γνωρίζουν, πρόκειται για τη μεγαλύτερη θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή της Ελλάδας και ένα κρίσιμο βιότοπο αναπαραγωγής για τις φώκιες.

