«Όχι» από το ΔΣ της Warner Bros στην προσφορά εξαγοράς από Paramount

«Είναι ανεπαρκής»

Να απορρίψουν την προσφορά εξαγοράς από την Paramount και να επιμείνουν σε μια «ανώτερη» πρόταση από το Netflix συνέστησε ομόφωνα στους μετόχους το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros. Discovery, όπως είχε προαναγγελθεί από νωρίτερα δηλώνοντας ότι ο όμιλος τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις χρηματοδότησης.

«Μετά από προσεκτική αξιολόγηση της προσφοράς της Paramount, το ΔΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ύψος της είναι ανεπαρκές, με σημαντικούς κινδύνους και κόστη που επιβάλλονται στους μετόχους μας», τόνισε ο Σάμουελ Ντι Πιάτσα, πρόεδρος του ΔΣ της WBD ενώ η Paramount «παραπλανούσε διαρκώς» τους μετόχους ότι η προσφορά μετρητών των 30 δολαρίων ανά μετοχή ήταν πλήρως εγγυημένη ή «υποστηριζόμενη» από την οικογένεια Έλισον, με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο και CEO της Oracle Λάρι Έλισον.

