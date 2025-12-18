«Βρ@μιάρες σκ@λες»: 343 γυναίκες μηνύουν την Μπριζίτ Μακρόν μετά τις δηλώσεις της για φεμινίστριες διαδηλώτριες

343 γυναίκες, ένας αριθμός με ιστορική και συμβολική σημασία για τον γαλλικό φεμινισμό, υπέβαλαν αυτήν την εβδομάδα καταγγελία κατά της πρώτης κυρίας της Γαλλίας για δημόσια προσβολή

Δεν έχουν περάσει πάνω από δύο εβδομάδες από τότε που βίντεο με την Μπριζίτ Μακρόν να απευθύνει προσβλητικούς χαρακτηρισμούς σε άλλες γυναίκες έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Η πρώτη Κυρία της Γαλλίας, σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν, βρισκόταν στο θέατρο για να παρακολουθήσει την παράσταση του ηθοποιού, Αρί Αμπιτάν. Κάπου εδώ, να σημειώσουμε ότι ο ηθοποιός το 2021 είχε κατηγορηθεί για βιασμό νεαρής γυναίκας με την οποία είχε σχέση για περίπου ένα μήνα. Μετά από τριετή έρευνα, η υπόθεση απορρίφθηκε, ενώ η απόφαση επικυρώθηκε στο εφετείο τον περασμένο Ιανουάριο.

Το βίντεο, έδειχνε την Μπριζίτ Μακρόν να συζητάει στα παρασκήνια του θεάτρου Folies Bergère στο Παρίσι με τον Άρι Αμπιτάν μετά την παράστασή του. Την προηγούμενη ημέρα, φεμινίστριες ακτιβίστριες είχαν διακόψει την παράσταση, καταγγέλλοντας τον Αμπιτάν ως βιαστή και φωνάζοντας συνθήματα. Στο βίντεο, η Μακρόν ακούγεται να ρωτά τον ηθοποιό πώς αισθάνεται και όταν εκείνος απαντά ότι φοβάται, εκείνη αναφέρεται στις διαδηλώτριες ως «sales connes» (βρομιάρες σκύλες). Επίσης, πρόσθεσε ότι αν εμφανιστούν ξανά «θα τις πετάξουμε έξω». Όχι και πολύ ωραίο, κυρία Μακρόν.

Τώρα, η Μπριζίτ Μακρόν αντιμετωπίζει νομική καταγγελία από διάφορες οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων ομάδων για τα δικαιώματα των γυναικών, μετά από το συγκεκριμένο βίντεο. Για την ακρίβεια, 343 γυναίκες, ένας αριθμός με ιστορική συμβολική σημασία για τον γαλλικό φεμινισμό – υπέβαλαν αυτή την εβδομάδα καταγγελία κατά της πρώτης κυρίας της Γαλλίας για δημόσια προσβολή.

Η Ζουλιέτ Σαπέλ, δικηγόρος των φεμινιστικών ομάδων που έφεραν την υπόθεση στο δικαστήριο, δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter: «Είναι η πρώτη κυρία της Γαλλίας, τα λόγια της έχουν σημασία». Η ίδια, συνέχισε ότι η Μακρόν φαινόταν «πολύ αφοσιωμένη στα ζητήματα των γυναικών, αλλά στην πραγματικότητα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των δημόσιων ομιλιών της και αυτού που πραγματικά πιστεύει».

Η φεμινιστική ομάδα που συμμετείχε στη διαμαρτυρία στο θέατρο, Nous Toutes (Όλες μας), δήλωσε ότι οι ακτιβίστριές της διέκοψαν την παράσταση του Αμπιτάν για να διαμαρτυρηθούν για αυτό που περιέγραψε ως «κουλτούρα ατιμωρησίας» γύρω από τη σεξουαλική βία στη Γαλλία. «Λυπάμαι αν πλήγωσα τις γυναίκες θύματα», δήλωσε, με τη σειρά της η Μακρόν στο μέσο ενημέρωσης Brut αυτή την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις που καταγράφηκαν σε βίντεο ως «ιδιωτικές» παρατηρήσεις.

Ωστόσο, πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να τις μετανιώσω. Είναι αλήθεια ότι είμαι η σύζυγος του προέδρου της δημοκρατίας, αλλά πάνω απ' όλα είμαι ο εαυτός μου. Και έτσι, όταν είμαι σε ιδιωτικό περιβάλλον, μπορώ να αφεθώ με έναν τρόπο που δεν είναι απολύτως σωστός». Ναι, το είπε αυτό.

