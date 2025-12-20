Γερμανία: Νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του επί χρόνια - Καταδικάστηκε σε 8,5 χρόνια φυλάκιση

Η υπόθεση έχει ήδη χαρακτηριστεί από διεθνή μέσα ως μία από τις πλέον σοκαριστικές των τελευταίων ετών στη Γερμανία και συγκρίνεται με την πολύκροτη υπόθεση Πελικό στη Γαλλία.

Συγκλονίζει η υπόθεση του 61χρονου κατηγορούμενου που νάρκωνε, κακοποιούσε και βιντεοσκοπούσε τον βιασμό της γυναίκας του επί σειρά ετών, με το δικαστήριο στην γερμανική πόλη Άαχεν να τον κρίνει ένοχο για τις αποτρόπαιες πράξεις του.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αναφέρεται μόνο ως Φερνάντο Π. και εργαζόταν ως σχολικός φύλακας, καταδικάστηκε σε οκτώμισι χρόνια φυλάκιση για βιασμό, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Συγκεκριμένα, από το 2018 έως το 2024 χορηγούσε στη σύζυγό του ηρεμιστικά και άλλες ουσίες μέσα στο σπίτι τους στην περιοχή του Στόλμπεργκ, κοντά στην Άαχεν. Όταν εκείνη έχανε τις αισθήσεις της ή βρισκόταν σε κατάσταση μειωμένης αντίληψης, τη βίαζε και κατέγραφε τις πράξεις του με κάμερα.

getty images

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του δικαστηρίου, Καταρίνα Έφερτ, ο κατηγορούμενος δεν περιορίστηκε στην καταγραφή των πράξεών του. «Ανέβασε βίντεο με αυτές τις πράξεις σε ομάδες συνομιλίας και διαδικτυακές πλατφόρμες, καθιστώντας τα διαθέσιμα σε άλλους χρήστες», είπε.

Προκειμένου να προστατευτεί η ταυτότητα της συζύγου του, το μεγαλύτερο μέρος της δίκης πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών. Η δικηγόρος της, Νικόλ Σερβατί, δήλωσε μετά την ανακοίνωση της απόφασης ότι η εντολέας της «είχε πραγματικά λόγο στη διαδικασία». «Μπόρεσε να καταθέσει, να εκφράσει τα συναισθήματά της και όλα όσα την βαραίνουν εδώ και χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε, ωστόσο, ότι καμία ποινή δεν μπορεί να αναιρέσει την κακοποίηση που υπέστη: «Η απόφαση δεν αποκαθιστά το τραύμα, αλλά μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία του και να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα προς τη δικαίωση».

Η απόφαση δεν είναι ακόμη τελεσίδικη, καθώς ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση.

Γερμανικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν τις έντονες ομοιότητες με την υπόθεση του Ντομινίκ Πελικό στη Γαλλία, ο οποίος καταδικάστηκε το 2024 για το ότι νάρκωνε τη σύζυγό του, Ζιζέλ Πελικό, και επέτρεπε σε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν επί χρόνια. Η Ζιζέλ Πελικό είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη όταν αποφάσισε να παραιτηθεί από την ανωνυμία της και να δώσει δημόσια κατάθεση, μετατρέποντας τη δίκη σε σύμβολο αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας και της κουλτούρας της σιωπής.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογίας της Γερμανίας (BKA) επισημαίνει ότι τα θύματα εγκλημάτων νάρκωσης και επακόλουθης σεξουαλικής κακοποίησης είναι σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες. Σύμφωνα με την υπηρεσία, τέτοια εγκλήματα διαπράττονται συνήθως εντός σχέσεων εμπιστοσύνης, στον γάμο, στο οικογενειακό περιβάλλον ή μεταξύ στενού κύκλου, γεγονός που καθιστά την αποκάλυψή τους ιδιαίτερα δύσκολη.