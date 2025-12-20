Γαλλία: Το δικαστήριο δεν ενέκρινε την αναστολή της Shein - Θέτει απλά αυστηρότερους όρους

Η Γαλλία επιδίωξε τον προηγούμενο μήνα την τρίμηνη αναστολή της λειτουργίας της Shein, αίτημα όμως που απορρίφθηκε από το δικαστήριο.

Την αναστολή λειτουργίας της ιστοσελίδας της Shein απέρριψε δικαστήριο στο Παρίσι, βάζοντας φρένο στην προσπάθεια της γαλλικής κυβέρνησης να «κατεβάσει» προσωρινά τον ιστότοπο μετά τις αποκαλύψεις για την πώληση παιδικών σεξουαλικών κουκλών. Παρότι οι δικαστές αναγνώρισαν τη σοβαρότητα των παραβιάσεων, έκριναν ότι ένα τρίμηνο λουκέτο θα ξεπερνούσε το αναγκαίο μέτρο, επιλέγοντας αντ’ αυτού στοχευμένες κυρώσεις και αυστηρότερη εποπτεία.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από έλεγχο της γαλλικής αρχής προστασίας καταναλωτών, η οποία εντόπισε στην πλατφόρμα προϊόντα που παραβίαζαν τη νομοθεσία, μεταξύ των οποίων σεξουαλικές κούκλες με παιδικά χαρακτηριστικά αλλά και όπλα. Το ζήτημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και οδήγησε την κυβέρνηση να ζητήσει την προσωρινή αναστολή της ιστοσελίδας, αίτημα που τελικά απορρίφθηκε.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο σημειώνει ότι τα επίμαχα προϊόντα αφορούσαν περιορισμένο αριθμό καταχωρίσεων σε σχέση με τον τεράστιο όγκο εμπορευμάτων που φιλοξενεί το Shein. Επιπλέον, έλαβε υπόψη το γεγονός ότι η εταιρεία προχώρησε στην άμεση αφαίρεσή τους μόλις ενημερώθηκε από τις αρχές, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετείται συστηματική παραβίαση που να δικαιολογεί πλήρη αναστολή λειτουργίας.

Ωστόσο, η απόφαση δεν αφήνει την εταιρεία χωρίς συνέπειες. Το δικαστήριο επέβαλε την υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας για κάθε προϊόν που απευθύνεται σε ενήλικες, ενώ όρισε πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση των νέων κανόνων. Παράλληλα, απέρριψε το αίτημα των αρχών να απαγορευτεί συνολικά η πώληση προϊόντων τρίτων προμηθευτών μέσω της πλατφόρμας.

Σε μια προσπάθεια περιορισμού της ζημιάς και αποκατάστασης της εικόνας της, η Shein ανακοίνωσε ότι προχωρά σε καθολική απαγόρευση πώλησης σεξουαλικών κουκλών διεθνώς. Σε δημόσια τοποθέτησή της, η εταιρεία τόνισε ότι συνεργάζεται στενά με τις γαλλικές αρχές και δεσμεύεται να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των καταναλωτών αποτελεί βασική της προτεραιότητα.

Η χρονική συγκυρία της απόφασης δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς συνέπεσε με το άνοιγμα του πρώτου φυσικού καταστήματος Shein στο Παρίσι. Τα εγκαίνια συνοδεύτηκαν τόσο από ουρές αγοραστών όσο και από διαδηλώσεις, με τους επικριτές της εταιρείας να στρέφουν τα βέλη τους όχι μόνο στα επίμαχα προϊόντα αλλά και στο συνολικό μοντέλο της γρήγορης μόδας.

Η υπόθεση Shein αναδεικνύει τις δυσκολίες ελέγχου των διεθνών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου και τα όρια των κρατικών παρεμβάσεων. Το γαλλικό δικαστήριο επέλεξε μια μέση οδό: απέφυγε το δραστικό μέτρο της αναστολής, αλλά έθεσε αυστηρούς όρους που δοκιμάζουν στην πράξη τη δέσμευση της εταιρείας για συμμόρφωση. Το αν τα μέτρα αυτά θα αποδειχθούν επαρκή, μένει να φανεί το επόμενο διάστημα.