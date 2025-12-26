Tα 8 μεγαλύτερα τεχνολογικά «fail» του 2025

Ακόμα μία χρονιά φεύγει και παίρνει μαζί της μία πληθώρα από πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που σημάδεψαν ανεξίτηλα το 2025.

Φυσικά, σε πρώτο πλάνο παρέμεινε και η τεχνολογία που μεταμορφώνει με ασύλληπτες ταχύτητες την καθημερινότητα, με την τεχνητή νοημοσύνη να φέρνει επανάσταση σε όλους τους κλάδους, από την απασχόληση και την εκπαίδευση, μέχρι την υγεία και τους κανόνες που ορίζουν το παγκόσμιο εμπόριο.

Βέβαια, υπάρχουν φορές που η καινοτομία τρέχει παραπάνω απ' όσο πρέπει και καταλήγει είτε να παραδίδει προϊόντα και υπηρεσίες με τεράστιες αστοχίες, είτε να υπόσχεται ανέφικτα πράγματα, είτε να γίνεται αντικείμενο χλευασμού. Καμιά φορά και τα τρία μαζί.

Διάβασε τη συνέχεια στο Insider.gr