Κριστιάνο Ρονάλντο: Πόσο κόστισαν οι βίλες και οι επενδύσεις του το 2025

Το εκτεταμένο επενδυτικό portfolio του CR7. Από βίλες στην Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τα πιο πολυτελή ρολόγια και περιουσία 1,4 δισ. ευρώ.

Από βίλες στην Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τα πιο πολυτελή ρολόγια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εκτός από το ότι έχει χτίσει μια θρυλική καριέρα στο γήπεδο, έχει επίσης οικοδομήσει μια αυτοκρατορία βασισμένη στην πολυτέλεια, τις επενδύσεις και το exclusivity. Το τελευταίο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας γράφεται στη Σαουδική Αραβία, όπου ο CR7 απέκτησε δύο βίλες στο νησί Νουτζούμα αξίας 8,2 εκατ. ευρώ, ένα καταφύγιο για κροίσους, προσβάσιμο μόνο από θάλασσα ή αέρα.

Ο σταρ της Αλ-Νασρ και η σύντροφός του Χεορχίνα Ροντρίγκεθ απέκτησαν δύο πολυτελείς βίλες στο απομονωμένο νησί Νουχούμα, περίπου 25 χιλιόμετρα από τις ακτές της Σαουδικής Αραβίας. Κάθε βίλα να κοστίζει γύρω στα 4 εκατ. ευρώ ενώ είναι οικήματα χτισμένα πάνω στη θάλασσα, τοποθετημένα έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα εντυπωσιακό «δαχτυλίδι», προσφέροντας την απόλυτη ιδιωτικότητα.

