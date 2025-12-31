Αναβάλλεται η κυκλοφορία του χρυσού smartphone του Ντόναλντ Τραμπ

Δεν θα δούμε φέτος το χρυσό smartphone του Ντόναλντ Τραμπ.

Αναβλήθηκαν τα σχέδια της Trump Mobile για την κυκλοφορία του χρυσού smartphone στην αγορά έως το τέλος του 2025. Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί την τελευταία «αναποδιά» στο project που σκόπευε να κυκλοφορήσει ένα smartphone κατασκευασμένο στις ΗΠΑ με τιμή 499 δολάρια για να ανταγωνιστεί τις δημοφιλείς συσκευές των Apple και Samsung.

Η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Trump Mobile δήλωσε στους FT ότι το πρόσφατο κυβερνητικό shutdown καθυστέρησε τις παραδόσεις των τηλεφώνων και πρόσθεσε ότι υπάρχει «σοβαρή πιθανότητα» η συσκευή να μην διατεθεί αυτόν τον μήνα.

