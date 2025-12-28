Πολιτιστικό Κέντρο Κένεντι: Ζητά αποζημίωση 1 εκατ. δολαρίων από μουσικό που ακύρωσε εμφάνισή του λόγω της προσθήκης του ονόματος Τραμπ

Στις 20 Δεκεμβρίου 2025, το Κέντρο αποκάλυψε την ανανεωμένη εξωτερική ονομασία του.

Το Κέντρο Κένεντι για τις Παραστατικές Τέχνες, ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας απρόσμενης διαμάχης που συνδέει πολιτική, τέχνη και θεσμική νομιμότητα. Το Κέντρο απαιτεί αποζημίωση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων από τον διακεκριμένο τζαζ μουσικό Τσακ Ρεντ, μετά την αιφνιδιαστική ακύρωση της καθιερωμένης χριστουγεννιάτικης συναυλίας του.

Ο Τσακ Ρεντ, ντράμερ και βιμπραφωνίστας με πολυετή συνεργασία με το Κέντρο Κένεντι, διοργάνωνε την παράσταση «A Chuck Redd Christmas» κάθε παραμονή Χριστουγέννων από το 2006. Ωστόσο, φέτος αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του λίγες ημέρες πριν την εκδήλωση, αντιδρώντας στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να προσθέσει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη ονομασία του ιδρύματος.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο πρόεδρος του κέντρου, Richard Grenell, απέστειλε επιστολή στον μουσικό χαρακτηρίζοντας την ακύρωσή του «πολιτικό τέχνασμα» και «κλασική περίπτωση μισαλλοδοξίας». Όπως ανέφερε, η αιφνίδια ακύρωση προκάλεσε σοβαρές οικονομικές απώλειες για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό, εξαιτίας της μείωσης των πωλήσεων εισιτηρίων, της απόσυρσης χορηγών και των ακυρώσεων της τελευταίας στιγμής. Ο Grenell τόνισε ότι το Κέντρο προτίθεται να διεκδικήσει αποζημίωση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων για τις ζημιές που υπέστη. Μέχρι στιγμής, ο Ρεντ δεν έχει προβεί σε δημόσιο σχόλιο.

Η επίμαχη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να μετονομάσει το ίδρυμα σε «The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά τον επαναδιορισμό του συμβουλίου από πρόσωπα προσκείμενα στον Τραμπ και την απομάκρυνση παλαιότερων μελών. Η νέα ονομασία εμφανίστηκε τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στην πρόσοψη του κτιρίου, γεγονός που πυροδότησε κύμα αντιδράσεων από Δημοκρατικούς, καλλιτέχνες και μέλη της οικογένειας Κένεντι.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, η προσθήκη του ονόματος του Τραμπ αποτελεί «αναγνώριση της συμβολής του στην ανακαίνιση του Κέντρου». Ωστόσο, η απόφαση αυτή έχει ήδη αμφισβητηθεί νομικά. Η βουλευτής Joyce Beatty κατέθεσε αγωγή ζητώντας την αφαίρεση του ονόματος, υποστηρίζοντας ότι το Κέντρο Κένεντι, το οποίο ιδρύθηκε από το Κογκρέσο το 1964 ως εθνικό μνημείο προς τιμήν του John F. Kennedy, δεν μπορεί να μετονομαστεί χωρίς προηγούμενη νομοθετική έγκριση. Η ίδια δήλωσε ότι κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου, όταν προσπάθησε να εκφράσει αντίρρηση, της «έκοψαν τον ήχο», καταγγέλλοντας τις αδιαφανείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η υπόθεση έχει διχάσει το κοινό. Υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος κατηγορούν τον Ρεντ για πολιτική προκατάληψη και «εργαλειοποίηση της τέχνης», ενώ καλλιτέχνες και φιλελεύθεροι κύκλοι υπερασπίζονται την επιλογή του ως μορφή διαμαρτυρίας απέναντι στην πολιτικοποίηση ενός εθνικού πολιτιστικού θεσμού.

Καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το Κέντρο Κένεντι θα προχωρήσει τελικά σε αγωγή εναντίον του Ρεντ ή αν επιδιώκει διακανονισμό, το περιστατικό συνεχίζει να προκαλεί έντονη δημόσια και πολιτική συζήτηση.