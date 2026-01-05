Ντάιαν Κίτον: Επιστρέφει στην αγορά για 27 εκατ. δολάρια το σπίτι της στο Λος Άντζελες

Το ακίνητο βγήκε εκ νέου στην αγορά λιγότερο από δύο μήνες αφότου η πρωταγωνίστρια της Annie Hall άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 79 ετών

Ένα από τα τελευταία σπίτια που ανακαίνισε η σταρ του Χόλιγουντ, Ντάιαν Κίτον πριν από τον θάνατό της, κυκλοφόρησε ξανά για 26,9 εκατ. δολάρια, 3 μήνες αφότου άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 79 ετών. Το ακίνητο στο Σάλιβαν Κάνιον - το οποίο αποτέλεσε το θέμα του βιβλίου της «Το Σπίτι που Έφτιαξε το Pinterest» - βγήκε στην αγορά και αποτελεί ένα «σπάνιο αρχιτεκτονικό αριστούργημα», όπου η Κίτον αφιέρωσε 8 χρόνια λίφτινγκ, μετατρέποντας την κάποτε ερειπωμένη κατοικία σε «παλάτι».

«Φωλιασμένο στην καρδιά του διάσημου Σάλιβαν Κάνιον, ενός από τους πιο αξιοσέβαστους ιππικούς θύλακες του Λος Άντζελες, η βίλα δεν είναι μόνο μεγαλοπρεπής αλλά και εξαιρετικά ιδιωτική και εκλεκτική», τονίζεται. «Αυτή η κατοικία είναι μια αντανάκλαση της φροντίδας, της δημιουργικότητας και μιας ζωής που έζησε με πάθος η πρωταγωνίστρια της Annie Hall (Ο νευρικός Εραστής)» επισημαίνεται.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr