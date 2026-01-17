Έλον Μασκ: Κατηγορεί OpenAI και Microsoft για παρανόμως αποκτηθέντα κέρδη από τον ίδιο - Το εξωφρενικό ποσό που διεκδικεί

Ο Έλον Μασκ ενδέχεται να ζητήσει αποζημιώσεις τιμωρητικού χαρακτήρα και άλλες κυρώσεις.

Ο Έλον Μασκ διεκδικεί έως και 134 δισεκατομμύρια δολάρια από την OpenAI και τη Microsoft, υποστηρίζοντας ότι δικαιούται τα «παρανόμως αποκτηθέντα κέρδη» που αποκόμισαν χάρη στην αρχική του στήριξη προς τη νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με δικόγραφο που κατατέθηκε την Παρασκευή στο δικαστήριο, αναφέρει το Reuters.

Η OpenAI απέκτησε κέρδη μεταξύ 65,5 δισ. και 109,4 δισ. δολαρίων από τη συνεισφορά του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία την περίοδο που συνίδρυε την OpenAI από το 2015, ενώ η Microsoft αποκόμισε μεταξύ 13,3 δισ. και 25,1 δισ. δολαρίων, ανέφερε ο Μασκ στην κατάθεση που υπέβαλε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, ενόψει της δίκης του εναντίον των δύο εταιρειών.

Η OpenAI έχει χαρακτηρίσει την αγωγή «αβάσιμη» και μέρος μιας εκστρατείας «παρενόχλησης» από τον Μασκ. Δικηγόρος της Microsoft έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως η εταιρεία «υποβοήθησε ή συνέργησε» την OpenAI.

Ο Μασκ, ο οποίος αποχώρησε από την OpenAI το 2018 και πλέον διευθύνει την xAI με το ανταγωνιστικό chatbot Grok, ισχυρίζεται ότι η OpenAI, ως διαχειρίστρια του ChatGPT, παραβίασε την ιδρυτική της αποστολή μέσω μιας αναδιάρθρωσης που έλαβε μεγάλη δημοσιότητα, σε κερδοσκοπική οντότητα.

