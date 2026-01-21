H κόρη ενός ιερέα που εισηγήθηκε τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων στην Ελλάδα το 1986
JTeam
21 Ιανουαρίου 2026
«Παλιά η άμβλωση στο μαιευτήριο με τους έμπειρους γυναικολόγους ήταν μια αλήθεια για τις λίγες και εκλεκτές μονάχα. Για τις πολλές, ήταν η μαμή. Ένα μικρό σκοτεινό καμαράκι, ένα κρεβάτι με μεταχειρισμένα σεντόνια, κάποια πρωτόγονα εργαλεία που μόνο αποστειρωμένα δεν ήταν». Με αυτόν τον τρόπο, ξεκινούν να περιγράφουν το ζήτημα των αμβλώσεων η Έλενα Ακρίτα και η Ρένα Θεολογίδου στο τεύχος του «Ταχυδρόμου» το μακρινό 1978. Τότε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, έθεσε το πρωταρχικό πλαίσιο. Οι αμβλώσεις «νομιμοποιήθηκαν» με πολλούς αστερίσκους. Πρακτικά δεν νομιμοποιήθηκαν.
