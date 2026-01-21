H κόρη ενός ιερέα που εισηγήθηκε τη νομιμοποίηση των αμβλώσεων στην Ελλάδα το 1986

Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση του κοινοβουλίου τον Ιούνιο του 1986 οι αμβλώσεις νομιμοποιήθηκαν με εισήγηση της Μαρίας Κυπριωτάκη - Περράκη

«Παλιά η άμβλωση στο μαιευτήριο με τους έμπειρους γυναικολόγους ήταν μια αλήθεια για τις λίγες και εκλεκτές μονάχα. Για τις πολλές, ήταν η μαμή. Ένα μικρό σκοτεινό καμαράκι, ένα κρεβάτι με μεταχειρισμένα σεντόνια, κάποια πρωτόγονα εργαλεία που μόνο αποστειρωμένα δεν ήταν». Με αυτόν τον τρόπο, ξεκινούν να περιγράφουν το ζήτημα των αμβλώσεων η Έλενα Ακρίτα και η Ρένα Θεολογίδου στο τεύχος του «Ταχυδρόμου» το μακρινό 1978. Τότε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή, έθεσε το πρωταρχικό πλαίσιο. Οι αμβλώσεις «νομιμοποιήθηκαν» με πολλούς αστερίσκους. Πρακτικά δεν νομιμοποιήθηκαν.

