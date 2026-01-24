Θα καθόσουν στο ίδιο τραπέζι με έναν άγνωστο; Πώς τα Chatty Cafes καταπολεμούν την επιδημία της μοναξιάς

Στο Ηνωμένο Βασίλείο και την Αυστραλία, τα Chatty Cafes συνεχώς αυξάνονται, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να συνομιλήσουν και να καταπολεμήσουν την μοναξιά

Η μοναξιά είναι η επιδημία που καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα. Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Gallup, σχεδόν 1 στους 4 ανθρώπους παγκοσμίως, νιώθει μοναξιά. Με τη σειρά του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά πως σχεδόν το 16% του παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζει μοναξιά ή κοινωνική απομόνωση -δηλαδή περίπου 1 στους 6 ανθρώπους στον κόσμο.

Κατά καιρούς διαβάζουμε για διάφορα πρότζεκτ που σκοπό έχουν να ενώσουν τους ανθρώπους, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή Cliq, την οποία δημιούργησε μία 30χρονη γυναίκα που ένιωθε μοναξιά. Ένα ακόμη διαβάζουμε στο BBC, που πρόκειται για την πρωτοβουλία Chatty Cafe, που φέρνει αγνώστους στο ίδιο τραπέζι.

Η ιδρύτρια του, Άλεξ Χόσκιν, εξήγησε πως οι άνθρωποι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μοιράζονται τραπέζια σε καφέ με αγνώστους, ως ένας τρόπος αντιμετώπισης της αυξανόμενης μοναξιάς. Σύμφωνα με την ίδια, περισσότερα από 700 καφέ και χώροι εστίασης σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη υιοθετήσει την πρωτοβουλία, προσφέροντας κοινωνική επαφή σε περίπου 30.000 ανθρώπους που διαφορετικά θα παρέμεναν απομονωμένοι.

Μία ιδέα που γεννήθηκε από προσωπική εμπειρία

Η Άλεξ Χόσκιν εμπνεύστηκε την ιδέα το 2016, κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Όπως περιγράφει, βρισκόταν μόνη σε ένα καφέ και ένιωθε απογοητευμένη και απομονωμένη. «Παρατήρησα μια ηλικιωμένη κυρία που έδειχνε εξίσου μόνη, καθώς και έναν άνδρα με αναπηρία μαζί με τον φροντιστή του. Όλοι κοιτούσαν γύρω τους, χωρίς να μιλούν σε κανέναν».

Εκείνη η στιγμή την έκανε να συνειδητοποιήσει πως, αν όλοι κάθονταν στο ίδιο τραπέζι, θα μπορούσαν να στηρίξουν ο ένας τον άλλον. «Στην κοινωνία μας θεωρείται κάπως παράξενο να πλησιάσεις έναν άγνωστο, οπότε δεν το έκανα. Όμως άρχισα να σκέφτομαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί».

Η ιδέα πήρε σάρκα και οστά μέσω μιας ιστοσελίδας και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ σύντομα, οι πρώτοι χώροι εστίασης άρχισαν να επικοινωνούν μαζί της, εκφράζοντας την επιθυμία να συμμετάσχουν. Σήμερα, το πρόγραμμα Chatty Cafe περιλαμβάνει περισσότερους από 600 εθελοντές που κάθονται σε ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια «Chatter and Natter», βοηθώντας το ξεκίνημα μιας συζήτησης, ενώ λειτουργούν και εβδομαδιαίες διαδικτυακές συναντήσεις. Ουσιαστικά, υπάρχουν ειδικά τραπέζια με σήμανση, όπου ο καθένας μπορεί να κάτσει για να κουβεντιάσει με άλλους.

Για τα επόμενα πέντε χρόνια, στόχος της οργάνωσης είναι η επέκταση του δικτύου σε 1.000 τραπέζια και η συγκέντρωση ενός εκατομμυρίου λιρών για τη στήριξη της δράσης.

Μία χαρακτηριστική ιστορία πίσω από το εγχείρημα, είναι και αυτή της 82χρονης Αν Μπάρλοου. Η ίδια έχασε τον σύζυγό της το 2023 και άρχισε να επισκέπτεται τοπικό Chatty Cafe πριν από δύο μήνες. «Όταν αλλάζει η ζωή σου, συνειδητοποιείς πόσο σημαντική είναι η συντροφιά. Το Chatty Cafe σου δίνει έναν όμορφο σκοπό μέσα στην ημέρα. Μαθαίνεις από τις εμπειρίες των άλλων, μοιράζεσαι και επιστρέφεις στο σπίτι νιώθοντας καλύτερα -όχι μόνος με τη γάτα σου», εξήγησε η ίδια.

Η Άλεξ Χόσκιν τόνισε πως η μοναξιά μπορεί να επηρεάσει οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως ηλικίας. «Ως νέα μητέρα ήμουν ευγνώμων, αλλά η μετάβαση από μια γεμάτη επαγγελματική ζωή στο να είσαι μόνος με ένα μωρό ήταν τεράστια». Όπως κατέληξε, πολλές φιλίες έχουν ήδη γεννηθεί μέσα από το πρότζεκτ της. «Άνθρωποι γνωρίστηκαν, δέθηκαν και έγιναν μέρος μιας κοινότητας. Κάθε φορά που μιλάω γι’ αυτό, συγκινούμαι».