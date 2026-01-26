ICE: Τι κρύβεται πίσω από την Υπηρεσία που έχει βγάλει τους Αμερικανούς στους δρόμους

Αυτή τη στιγμή, οι ΗΠΑ είναι καζάνι που βράζει μετά τις καταγγελίες και τις επιθέσεις της ICE

Αναβρασμός επικρατεί στη Μινεσότα, μετά τις δύο δολοφονίες της ICE, της 37χρονης Ρενέ Γκουντ και του 37χρονου Άλεξ Πρέτι, που η κυβέρνηση Τραμπ δικαιολόγησε ως «απειλή» για τους πράκτορες. Αυτή τη στιγμή, το σκηνικό στις ΗΠΑ αποτελείται από ένα κύμα διαδηλώσεων και έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης για μια Υπηρεσία που έχει τις ευλογίες του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, την ενίσχυσε ακόμα περισσότερο.

Εκτός από τις δύο δολοφονίες και τον τρόμο που σπέρνει κάθε φορά, η ICE καταπατά ολοκληρωτικά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μόλις πριν λίγες εβδομάδες, ένας πρώην σωφρονιστικός υπάλληλος σε κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης, κρίθηκε ένοχος μετά την, επί μήνες, σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας, που βρισκόταν υπό κράτηση. Για κάποιο λόγο, βέβαια, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς χαρακτήρισαν την σεξουαλική κακοποίηση ως μια «ρομαντική» σχέση.

Το ομοσπονδιακό δικαστήριο επέβαλε στον 56χρονο Ντέιβιντ Κούρβελ ποινή κάθειρξης έως 15 έτη και χρηματικό πρόστιμο έως 250.000 δολάρια. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο ίδιος εργαζόταν ως συμβασιούχος σωφρονιστικός υπάλληλος στο Κέντρο Επεξεργασίας Κρατουμένων της ICE στη Νότια Λουιζιάνα από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουλίου. Τελικά, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 10.000 δολαρίων, ενώ η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 10 Απριλίου.

Οι αναφορές για σεξουαλικές κακοποιήσεις εντός των εγκαταστάσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πρώην βοηθός διευθυντή, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και εργαζόμενοι της ICE εμπλέκονταν σε πρακτικές κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών σεξουαλικής επίθεσης, βίαιης σωματικής επαφής, θωπείας, στέρησης φαρμάκων για επιληπτικές κρίσεις και απομόνωσης ως αντίποινα.

Ποιες είναι οι εξουσίες της ICE;

Αρχικά, η ICE έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της πολιτικής μαζικών απελάσεων, η οποία υπήρξε βασική προεκλογική δέσμευση του Αμερικανού προέδρου. Ουσιαστικά είναι αρμόδια για τον εντοπισμό, τη σύλληψη και την κράτηση μεταναστών χωρίς νόμιμο καθεστώς, καθώς και για τη διερεύνηση υποθέσεων που σχετίζονται με παραβιάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Όπως γράφει το BBC, η ICE ιδρύθηκε το 2002, στο πλαίσιο του Νόμου για την Εσωτερική Ασφάλεια, ο οποίος ψηφίστηκε ως απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001. Με τον νόμο αυτό δημιουργήθηκε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, υπό την εποπτεία του οποίου υπάγεται και η εν λόγω Υπηρεσία. Από τις αρχές του 2025, έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες συλλήψεις, συχνά σε δημόσιους χώρους. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν οδηγήσει επανειλημμένα σε εντάσεις και συγκρούσεις με κατοίκους και διαδηλωτές, οι οποίοι αντιδρούν στον τρόπο δράσης της υπηρεσίας. Η παρουσία πρακτόρων της σε πόλεις όπως το Λος Άντζελες, το Σικάγο και πλέον η Μινεάπολη έχει γίνει πιο έντονη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κινητοποίησης ομοσπονδιακών δυνάμεων για την επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής.

Όσον αφορά τους πράκτορες της ΙCE, έχουν την εξουσία να σταματούν, να κρατούν και να συλλαμβάνουν άτομα που υποπτεύονται ότι βρίσκονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, για την είσοδο σε κατοικία ή άλλον ιδιωτικό χώρο απαιτείται δικαστικό ένταλμα. Η κράτηση Αμερικανών πολιτών επιτρέπεται μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις - όπως παρεμπόδιση σύλληψης ή επίθεση σε αξιωματικό. Παρ’ όλα αυτά, έρευνα του ProPublica κατέγραψε περισσότερα από 170 περιστατικά κατά τους πρώτους εννέα μήνες της προεδρίας Τραμπ, όπου ομοσπονδιακοί πράκτορες κράτησαν πολίτες των ΗΠΑ παρά τη θέλησή τους, συχνά επειδή τους θεώρησαν λανθασμένα μετανάστες χωρίς έγγραφα.

Οι απελάσεις επί διακυβέρνησης Τραμπ έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Δεκεμβρίου 2025 απελάθηκαν 605.000 άτομα, ενώ 1,9 εκατομμύρια μετανάστες φέρεται να εγκατέλειψαν τη χώρα «οικειοθελώς», έπειτα από εκστρατείες αποτροπής. Οι συλληφθέντες μπορεί να αφεθούν ελεύθεροι μετά από ανάκριση ή να μεταφερθούν σε κέντρα κράτησης. Περίπου 65.000 άτομα βρίσκονταν υπό κράτηση της ICE έως τα τέλη Νοεμβρίου 2025. Δικηγόροι αναφέρουν ότι συχνά απαιτούνται ημέρες μέχρι οι οικογένειες να εντοπίσουν πού κρατούνται οι συγγενείς τους.

Οι επιχειρήσεις, πάντως, της ICE έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε πολλές κοινότητες. Οι πολίτες συχνά καταγράφουν σε βίντεο συλλήψεις, ενώ δεν λείπουν οι καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας.