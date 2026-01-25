Η γρήγορη άνοδος της Σιένα Ρόουζ έχει προκαλέσει διχασμό, αλλά ο περισσότερος κόσμος τάσσεται προς μία κατεύθυνση

Τις προάλλες, ένα βίντεο στο TikTok ήταν αρκετό για να με βάλει σε έναν λαβύρινθο δίχως έξοδο. Ξέρετε πώς πάνε αυτά στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Μία αγανακτισμένη καλλιτέχνις, μιλούσε για τη Σιένα Ρόουζ, που αυτή τη στιγμή, έχει ένα αξιοζήλευτο προσοχή πάνω της. Από το πουθενά, τρία τραγούδια της με τζαζ επιρροές, βρέθηκαν στο Viral Top 50 του Spotify, με το «Into the Blue» να έχει πάνω από 5 εκατομμύρια ακροάσεις. Μιλάμε για την αποκάλυψη της χρονιάς. Ή μήπως όχι;

Με μία γρήγορη αναζήτηση στο TikTok, και γενικότερα στο ίντερνετ, θα μάθει κανείς πως η Σιένα Ρόουζ δεν είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, αλλά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Για την ακρίβεια, δεν υπάρχουν αποδείξεις, αλλά ενδείξεις, όπως χαρακτηριστικά γράφει το BBC σε σχετικό ρεπορτάζ του.

Είναι η Σιένα Ρόουζ υπαρκτό πρόσωπο;

Το γιατί δεν υπάρχουν αποδείξεις, αλλά ενδείξεις, προκύπτει από το γεγονός πως η Σιένα Ρόουζ έχει μια ελάχιστη παρουσία στα social media. Μάλιστα, σε διάφορα βίντεο ειρωνεύεται τα σχόλια περί τεχνητής νοημοσύνης, όμως και πάλι παραμένει η ίδια εντύπωση. Ίσως γιατί σε ορισμένα βίντεο, δείχνει ψεύτικη. Από την άλλη, η πλατφόρμα Deezer, η οποία έχει αναπτύξει εργαλεία ανίχνευσης μουσικής που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε στο BBC πως πολλά από τα τραγούδια της έχουν επισημανθεί ως δημιουργία μέσω υπολογιστή. Κάποιες επιπλέον ενδείξεις όμως, ενισχύουν αυτη την εκτίμηση.

Αρχικά, η Σιένα Ρόουζ δεν έχει κάνει ποτέ live, δεν υπάρχουν βίντεο κλιπ της και έχει κυκλοφορήσει έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό τραγουδιών σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως και τις 5 Δεκεμβρίου, είχε ανεβάσει τουλάχιστον 45 τραγούδια στο Spotify - ακόμα και οι πιο παραγωγικοί καλλιτέχνες δεν μπορούν να αγγίξουν έναν τέτοιο αριθμό. Επιπλέον, ένας ακόμη βασικός λόγος που ο κόσμος πιστεύει πως είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, είναι και το γεγονός πως η Σιένα Ρόουζ παραμένει άψυχη καθ’όλη τη διάρκεια ενός τραγουδιού. «Η μουσική δεν είναι κακή», έγραψε χρήστης στα social media, «αλλά μόλις μάθεις ότι είναι AI, ακούγεται άδεια».

Από την άλλη, όταν ακούει κανείς τραγούδι που η μουσική μιλάει μέσα τους, δεν θα σκεφτεί αν αυτό είναι αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχουμε όλοι ακουστικό αυτί άλλωστε. Τρανό παράδειγμα είναι και η Σελίνα Γκόμεζ, η οποία χρησιμοποίησε τραγούδι της Σιένα Ρόουζ σε ανάρτησή της στο Instagram, αλλά το αφαίρεσαι όταν άρχισαν οι πρώτες υποψίες. Αυτό δείχνει πως το να ξεχωρίσεις αν ένα τραγούδι είναι AI, είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Η Σιένα Ρόουζ βέβαια δεν είναι η μοναδική περίπτωση, που φέρνει ανησυχία στη μουσική βιομηχανία. Το προηγουμένο καλοκαίρι, το συγκρότημα Velvet Sundown που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη, έκανε 1 εκατ. streams στο Spotify. Τότε ο Guardian έγραφε πως ακριβώς επειδή σε πλατφόρμες όπως το Spotify δεν υποχρεούνται να δηλώνουν αν ένα κομμάτι έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, αφήνει τους ακροατές στο σκοτάδι σχετικά με την προέλευση της μουσικής.

Όμως το πρόβλημα παραμένει και είναι σοβαρό: η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τους πραγματικούς καλλιτέχνες. Η Σιένα Ρόουζ έχει μηδενικό κόστος παραγωγής, ενώ εκτιμάται ότι αποφέρει περίπου 2.000 λίρες την εβδομάδα σε δικαιώματα. Πέρσι, δημιουργοί όπως ο Πολ Μακάρτνεϊ, η Κέιτ Μπους, ο Ντέιμον Άλμπαρν, οι Pet Shop Boys και η Άνι Λένοξ κυκλοφόρησαν ένα «σιωπηλό άλμπουμ» ως διαμαρτυρία προς τις εταιρείες που εκπαιδεύουν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τους με έργα τα οποία προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, χωρίς να έχουν λάβει άδεια.

Όπως και να ‘χει όμως, μέχρι σήμερα, όλα τα παραπάνω, παραμένουν ενδείξεις. Αν και όλα συνηγορούν πως η Σιένα Ρόουζ είναι AI, υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό να είναι υπαρκτό πρόσωπο.