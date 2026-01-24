Ρόμπι Γουίλιαμς: Το «Britpop» τον στέφει βασιλιά των βρετανικών charts - Ξεπέρασε τους Beatles

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς με το «Britpop» φτάνει τα 16 σόλο νούμερο ένα, ξεπερνά τους Beatles σε πρώτη θέση άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο και ξαναγράφει ιστορία στην ποπ.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς πέτυχε ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορόσημα στην πορεία της βρετανικής ποπ, καθώς ξεπέρασε τους Beatles και έγινε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα άλμπουμ που έχουν φτάσει στο νούμερο ένα στην ιστορία του επίσημου βρετανικού chart. Το νέο του άλμπουμ «Britpop», που κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, χάρισε στον 51χρονο πλέον σταρ το 16ο νούμερο ένα της σόλο καριέρας του, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 15 chart-topping άλμπουμ των θρυλικών Beatles.

Μιλώντας στο BBC News, ο Γουίλιαμς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. «Αυτό είναι απίστευτο. Απολύτως απίστευτο», είπε, προσπαθώντας να περιγράψει με χιούμορ την κλίμακα της επιτυχίας του. «Πάντα έλεγα ότι η επιτυχία μου ήταν σαν να τέντωνα ένα ελαστικό λουρί από το Στόουκ-ον-Τρεντ μέχρι τη Σελήνη. Λοιπόν, νομίζω ότι το ελαστικό λουρί μόλις μεγάλωσε και τώρα βρίσκεται σε τροχιά γύρω από την Αφροδίτη». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι νιώθει «σαν τον Φόρεστ Γκαμπ της ποπ», ένας τύπος που απλώς συνεχίζει να τρέχει και να βρίσκεται απρόσμενα στο κέντρο της ιστορίας.

Ο καλλιτέχνης βρήκε την είδηση του ρεκόρ ενώ βρισκόταν στο Παρίσι, όπου περνά ένα σαββατοκύριακο με τη σύζυγό του, την Άιντα Φιλντ. Όταν ρωτήθηκε πώς θα το γιορτάσουν, απάντησε αυτοσαρκαζόμενος ότι η «τρέλα» περιορίζεται πλέον σε «μία Coke Zero και μια σαλάτα», σε ξεκάθαρη αντίθεση με τον ηδονισμό της δεκαετίας του ’90, όταν η επιτυχία του συνοδευόταν από αλκοόλ, ναρκωτικά και μια βαθιά επιδείνωση της ψυχικής του υγείας. «Θα αφιερώσω τουλάχιστον αυτή την εβδομάδα για να θυμηθώ πόσο τυχερός είμαι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τώρα βρίσκεται επιτέλους σε ένα «σταθερό μέρος» όπου μπορεί να πάρει μια βαθιά ανάσα και να απολαύσει τη στιγμή.

Το «Britpop» δεν είναι απλώς ένα ακόμα άλμπουμ στην ήδη πλούσια δισκογραφία του. Ο ίδιος το έχει περιγράψει ως «το άλμπουμ που ήθελα να γράψω μετά την αποχώρησή μου από τους Take That», μια μουσική επιστροφή στη «χρυσή εποχή» της βρετανικής μουσικής των ’90s, αντλώντας επιρροές από συγκροτήματα όπως οι Oasis και οι Elastica. Στο δίσκο φιλοξενείται ο frontman των Supergrass, Γκαζ Κούμπς, στο glam-stomp anthem «Cocky», ενώ ο παλιός του «αντίπαλος» και πλέον συμφιλιωμένος Γκάρι Μπάρλοου εμφανίζεται στο κομμάτι «Morrissey», ένα τραγούδι γραμμένο από την οπτική ενός παραληρηματικού stalker.

Το εξώφυλλο του άλμπουμ προσθέτει μια νοσταλγική, σχεδόν κυκλική διάσταση. Βασίζεται στη διάσημη φωτογραφία του Μικ Χάντσον στο Glastonbury του 1995, όπου ο νεαρός τότε Ρόμπι εμφανίζεται με ξανθά μαλλιά και ένα δόντι να λείπει – μια εικόνα που για τον ίδιο συνδέεται με την περίοδο που βρισκόταν στο χείλος της αυτοκαταστροφής και τελικά οδήγησε στην αποχώρησή του από τους Take That. Με το «Britpop», ο Γουίλιαμς φαίνεται να αγκαλιάζει εκείνη την ταραγμένη εκδοχή του εαυτού του, αλλά από την ασφαλή απόσταση της ωριμότητας και της νηφαλιότητας.

Οι κριτικές για τον δίσκο είναι στη μεγάλη τους πλειονότητα θετικές. Η εφημερίδα The Guardian τον χαρακτήρισε «ένα απρόβλεπτο αλλά επιτυχημένο ταξίδι με τη μηχανή του χρόνου στη δεκαετία του ’90», απονέμοντάς του τέσσερα αστέρια και σημειώνοντας ότι ξεπερνά την απλή παρωδία, βρίσκοντας δική του ταυτότητα. Το Rolling Stone UK επίσης του έδωσε τέσσερα αστέρια, περιγράφοντας τον Γουίλιαμς ως «απελευθερωμένο» και «αμετανόητα τρελό», ενώ τόνισε ότι το άλμπουμ περιέχει μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του εδώ και χρόνια. Το NME ήταν πιο φειδωλό, επισημαίνοντας ότι πιθανότατα δεν πρόκειται για άλμπουμ που θα μείνει αλησμόνητο, αλλά το χαρακτήρισε «τολμηρό» και «διασκεδαστικό», που κάνει τα πράγματα «με τον δικό του τρόπο – αυτό είναι που τον κάνει τον Ρόμπι».

Συνολικά, ο Γουίλιαμς έχει πλέον στο ενεργητικό του 21 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο ένα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν συνυπολογιστούν και οι κορυφές των Take That σε δίσκους όπως τα «Everything Changes» και «Progress». Πάνω από αυτόν βρίσκεται μόνο ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, με 23 νούμερο ένα άλμπουμ από τη σόλο πορεία του και την εποχή των Beatles. Παρ’ όλα αυτά, ο Γουίλιαμς τονίζει ότι η οικογένειά του φροντίζει να τον κρατά προσγειωμένο: όπως διηγήθηκε, όταν είπε στην πεθερά του πως θα έχει «περισσότερα νούμερο ένα άλμπουμ από οποιονδήποτε άλλο», η κόρη του, Τέντι, έσπευσε να διορθώσει ψιθυριστά «στο Ηνωμένο Βασίλειο», επαναφέροντας την κλίμακα της επιτυχίας εκεί όπου πρέπει.