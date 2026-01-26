Αυτή είναι η πρώτη πολυγλωσσική βιβλιοθήκη της Αθήνας

Πάνω από 16.000 βιβλία σε 61 διαφορετικές γλώσσες, παρασέρνουν τα μυαλά των ανθρώπων της πόλης να ανοίγουν και να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο

Στα σπλάχνα μιας πυκνοκατοικημένης πόλης, υπάρχουν φορές που δυσκολεύεσαι να βρεις προσανατολισμό. Ανάμεσα στις τσιμεντένιες πολυκατοικίες που σχεδόν κρύβουν τον ουρανό, υπάρχουν μέρη, σαν μικρές οάσεις, που δίνουν μικρές ανάσες ελευθερίας. Σε ένα στενό στην πολύβουη γειτονιά της Κυψέλης, άνθρωποι που μπορεί να έχουν φτάσει από πολλές γωνιές της γης, αποζητούν να βρουν τη δική τους κοινότητα, ένα safe place, ένα όχημα για να ταξιδέψουν έστω νοητά, εκεί που θέλουν.

