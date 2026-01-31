Σε νέα φάση ωρίμανσης η καινοτομία στην Ελλάδα - Πώς επηρεάζει τους επιχειρηματικούς κλάδους

H καινοτομία αποτελεί πλέον κρίσιμο εργαλείο στρατηγικής για επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Το Συνέδριο Innovation Greece 7.0 επιβεβαίωσε ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει περάσει πλέον σε μια νέα φάση ωρίμανσης. Μακριά από γενικόλογες διακηρύξεις και τεχνολογικό ενθουσιασμό χωρίς αντίκρισμα, η εφετινή διοργάνωση κατέγραψε με σαφήνεια τη μετάβαση από την υπόσχεση στην εφαρμογή: από το τι μπορεί να γίνει, στο τι γίνεται ήδη και πώς μπορεί να κλιμακωθεί.

Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν συγκρότησαν ένα συνεκτικό αφήγημα για το πώς η τεχνολογία, οι επενδύσεις και τα οργανωμένα οικοσυστήματα συνεργασίας επαναπροσδιορίζουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας και επηρεάζουν πλέον άμεσα τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Η καινοτομία παρουσιάστηκε ως οριζόντιος παράγοντας μετασχηματισμού και όχι ως αυτόνομος τεχνολογικός κλάδος. Το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από την τεχνολογική πρωτοτυπία καθαυτή στη δημιουργία μετρήσιμης επιχειρηματικής και κοινωνικής αξίας. Αυτό το πλαίσιο λειτούργησε ως κοινή βάση για όλες τις επιμέρους συζητήσεις που ακολούθησαν.

