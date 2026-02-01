Στο εδώλιο ο Marius Borg Høiby, θετός γιος του διαδόχου της νορβηγικής βασιλικής οικογένειας, για σεξουαλική κακοποιήση

Ο θετός γιος του διαδόχου της Νορβηγίας δικάζεται για 38 αδικήματα, με βαριές κατηγορίες βιασμού που φέρνουν το παλάτι σε κρίση.

Η έναρξη της δίκης του Marius Borg Høiby, του 29χρονου γιου της νορβηγίδας πριγκίπισσας Mette-Marit, έχει προσελκύσει διεθνή προσοχή και επαναφέρει στο επίκεντρο τη νορβηγική βασιλική οικογένεια υπό μια σκοτεινή νομική και ηθική σκιά. Η δίκη, που ξεκίνησε την Τρίτη στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Όσλο και αναμένεται να διαρκέσει επτά εβδομάδες, αφορά μια σειρά από κατηγορίες, με την πιο σοβαρή να είναι αυτές για τέσσερις βιασμούς, μεταξύ άλλων βίαιες πράξεις, κακοποίηση στη σχέση, ναρκωτικά και παραβάσεις του νόμου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, o Høiby αντιμετωπίζει συνολικά 38 κατηγορίες, οι οποίες καλύπτουν περιστατικά που εκτείνονται από το 2018 μέχρι το 2024. Αν κριθεί ένοχος στις κατηγορίες για βιασμό, ενδέχεται να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Παρά το γεγονός ότι μεγάλωσε στο περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας και θεωρείται στενός της συγγενής, εξαιτίας του θετού πατέρα του, τον πρίγκιπα διάδοχο Haakon, οι αρχές του παλατιού έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι δεν έχει βασιλικό τίτλο ούτε είναι δημόσιο πρόσωπο με τέτοιο ρόλο.

Η ίδια η βασιλική οικογένεια έχει λάβει μια διακριτική στάση απέναντι στη δίκη. Η μητέρα του, πριγκίπισσα Mette-Marit, δεν θα παρευρεθεί στο δικαστήριο, ούτε και ο πρίγκιπας Haakon, που, ωστόσο, σε πρόσφατες δηλώσεις τόνισε ότι η οικογένεια «νοιάζεται για όλα τα θύματα» και επέμεινε στον σεβασμό της διαδικασίας και της δικαστικής απόφασης.

Το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει γύρω από τον Høiby θεωρείται από αναλυτές ένα από τα πιο σοβαρά και πολύπλοκα στη σύγχρονη ιστορία της νορβηγικής μοναρχίας, προκαλώντας ερωτήματα για την εικόνα και το μέλλον της βασιλικής οικογένειας.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης άλλες βίαιες πράξεις και σοβαρές παραβιάσεις των νόμων, όπως κακοποίηση συντρόφων, απειλές, βανδαλισμό και παραβιάσεις εντολών ασφαλείας. Σε μια εξέλιξη που έχει προσθέσει ακόμα περισσότερη ένταση στο δικαστικό θρίλερ, περισσότερες κατηγορίες προστέθηκαν μόλις πριν την έναρξη της δίκης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων μαριχουάνας.

Η δίκη έχει προσελκύσει μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, με δεκάδες δημοσιογραφικούς οργανισμούς να καλύπτουν τις συνεδριάσεις και τις μαρτυρίες. Η διεθνής εμβέλεια της υπόθεσης αντικατοπτρίζει όχι μόνο το μέγεθος των κατηγοριών, αλλά και την ευαισθησία της υπόθεσης στο ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο.

Πέρα από την προσωπική υπόθεση του Høiby, η δίκη έχει οδηγήσει σε δημόσιο διάλογο στη Νορβηγία σχετικά με τον ρόλο της βασιλικής οικογένειας, τη διαχείριση κρίσεων και τη σχέση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού βίου, ενισχύοντας τις συζητήσεις για τη μοντέρνα εικόνα της μοναρχίας.