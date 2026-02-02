Οινικός Φεβρουάριος: To κρασί που έπινε ο Αριστοτέλης και η επέλαση των Βορείων

Ο μήνας είναι υπερδραστήριος όσον αφορά το κρασί και σε μια εβδομάδα χωράει εκθέσεις και events για κάθε οινόφιλο

Πολύ δυναμικά μπαίνει ο Φεβρουάριος και μας αρέσει πολύ. Πέρα από αρκετά και ενδιαφέροντα guest σε σεφ, ειδικά αφιερώματα σε κουζίνες και εννοείται openings έχουμε ένα έξτρα κερασάκι στη γευστική τούρτα.

Όσοι παρακολουθούν τα οινικά δρώμενα και αγαπάνε το κρασί δεν πρέπει να χάσουν το επικείμενο πρόγραμμα που ξεκινάει από τις 2 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει μια από τις πιο μεγάλες και αγαπημένες εκθέσεις, αλλά και δυο masterclass που μας ταξιδεύουν στο χρόνο και μας πάνε στις ποικιλίες και στα κρασιά που έπιναν στην αρχαία Ελλάδα ή γεννιόντουσαν σιγά σιγά στον Αττικό αμπελώνα.

