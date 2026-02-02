Ποδόσφαιρο γυναικών: Όταν συνέλαβαν τον κακοποιητή της Μαρί Χόμπινγκερ στις εξέδρες της Λίβερπουλ

Stalking και παρενόχληση στο ποδόσφαιρο γυναικών, με παίκτριες να φοβούνται για την ασφάλειά τους στο σπίτι τους αλλά και στο γήπεδο. Τα μέτρα που άρχισαν να παίρνουν οι ομάδες.

Το ποδόσφαιρο γυναικών βρίσκεται σε μια φάση συνεχούς ανάπτυξης, όμως μαζί με την έξτρα προβολή έχουν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους φαινόμενα παρενόχλησης και το stalking. Αυτα αποτελούν πλέον μια πραγματική απειλή για τις ίδιες τις παίκτριες, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων, με τα περισσότερα από αυτά να εκδηλώνονται στα social media.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση της Μαρί Χόμπινγκερ της Λίβερπουλ, η οποία δέχτηκε καταιγισμό σεξιστικών και ανάρμοστων μηνυμάτων από τον 42χρονο επιχειρηματία Μάνγκαλ Νταλάλ. Η παρενόχληση ξεκίνησε δημόσια στα social media, συνεχίστηκε με προσωπικά μηνύματα και κλιμακώθηκε όταν ο δράστης ταξίδεψε για να τη δει να παίζει στο Λίβερπουλ.

