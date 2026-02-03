Η 21χρονη γυναίκα, λιποθύμησε μετά την τιμωρία της και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο

140. Τόσες είναι οι φορές που ράβδισαν σε δημόσια θέα ένα ανύπαντρο ζευγάρι στην Ινδονησία. Η αστυνομία της Σαρία επέβαλε στο ζευγάρι 140 μαστιγώματα στην επαρχία Άτσεχ της Ινδονησίας, μία από τις πιο αυστηρές τιμωρίες από τότε που η βαθιά συντηρητική περιοχή υιοθέτησε τον ισλαμικό νόμο, επειδή έκαναν σεξ εκτός γάμου και κατανάλωσαν αλκοόλ.

Όπως διαβάζουμε στο BBC, οι σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ανύπαντρων ζευγαριών απαγορεύονται αυστηρά στην επαρχία Ατσέ, το μόνο μέρος στην Ινδονησία, τη μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα στον κόσμο, που επιβάλλει τον νόμο της Σαρία. Το ζευγάρι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, χτυπήθηκαν στην πλάτη με ένα ραβδί από μπαμπού σε ένα δημόσιο πάρκο, ενώ δεκάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν.

Η 21χρονη γυναίκα, λιποθύμησε μετά την τιμωρία της και μεταφέρθηκε σε ασθενοφόρο. Τρεις γυναίκες αστυνομικοί τη χτυπούσαν με τη σειρά με το μπαστούνι, ενώ εκείνη έκλαιγε και πονούσε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι ξυλοκοπήθηκε την Πέμπτη μαζί με τέσσερα άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιωματικού της ισλαμικής αστυνομίας, οι οποίοι κρίθηκαν όλοι ένοχοι για παραβίαση της Σαρία. Στο BBC, διαβάζουμε ότι ο ξυλοδαρμός είναι μια συνηθισμένη τιμωρία για την παραβίαση του ισλαμικού νόμου στην θρησκευτικά συντηρητική Άτσεχ, αν και η πρακτική έχει εδώ και καιρό προκαλέσει έντονη κριτική από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον ισλαμικό ποινικό κώδικα της Άτσεχ, το σεξ εκτός γάμου τιμωρείται με 100 χτυπήματα με μπαστούνι, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ τιμωρείται με 40 χτυπήματα.

Σε τι κόσμο ζούμε;

Η Άτσεχ, που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Σουμάτρας, είναι η μόνη επαρχία στην Ινδονησία που επιτρέπεται να επιβάλλει τον νόμο της Σαρία, μετά από ειδική αυτονομία που παραχωρήθηκε από την κεντρική κυβέρνηση το 2001. Ενώ η Ινδονησία είναι η μεγαλύτερη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία στον κόσμο, το εθνικό νομικό της σύστημα είναι κοσμικό. Η Άτσεχ, ωστόσο, ξεχωρίζει με το δικό της σύνολο ισλαμικών κανονισμών που ποινικοποιούν όχι μόνο τις στενές σχέσεις μεταξύ άγαμων ζευγαριών και την κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και τα τυχερά παιχνίδια και τις ομοφυλοφιλικές πράξεις. Το δημόσιο μαστίγωμα έχει γίνει ένα συνηθισμένο εργαλείο για την επιβολή αυτών των νόμων, και το θέαμα της σωματικής τιμωρίας σε δημόσιους χώρους προσελκύει τακτικά πλήθη περίεργων και μερικές φορές υποστηρικτικών θεατών. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε.

Τα 140 μαστιγώματα που δέχτηκε το ζευγάρι, τόσο η γυναίκα όσο και ο άνδρας, είναι από τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί από την καθιέρωση του συστήματος της Σαρία στην Άτσεχ. Αυτό το περιστατικό, όμως, είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός τίτλος είδησης, είναι ένα παράθυρο στην κοινωνία μας. Μια κοινωνία, που ακόμα και το 2026 παλεύει με ζητήματα δικαιοσύνης και ορίων της κρατικής εξουσίας. Μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα.